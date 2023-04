Covid, in 2 in rianimazione. Pulito: “Ormai è una forma influenzale: non vedo più polmoniti gravi”. 1.137 nuovi casi in Puglia, 332 nel leccese, la provincia con più positivi insieme a Bari

PUGLIA – Adesso ci sono le conferme chiare da chi è in prima linea: il covid è diventato come una brutta influenza, che può creare problemi solo ad anziani con malattie pregresse, esattamente come accadeva con le precedenti influenze. In terapia intensiva ci sono due anziani con il virus, che hanno già delle gravi patologie pregresse, come ci spiega il direttore delle terapie intensive del DEA e del Fazzi, Giuseppe Pulito: si tratta di una settantenne di Otranto, che è ricoverata da 30 giorni insieme a un altro anziano leccese. “Ormai è una forma influenzale: non vedo più le polmoniti gravi delle precedenti ondate- spiega il direttore Pulito – le persone che muoiono nel nostro reparto sono da considerare decessi con covid e non per covid, in quanto si tratta di persone fragilissime, in alcuni casi già in fin di vita”.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.798 (ieri 9.169) test eseguiti e 1.137 (ieri 1.486) nuovi casi: l’indice dei positivi scende al 12,92% rispetto al 16,21% di ieri.

Si registra 1 decesso rispetto ai 5 di ieri, ai 3 di venerdì, ai 2 di giovedì, ai 5 di mercoledì, ai 6 di martedì, a 0 di lunedì, ad 1 di domenica.

Con 332 nuovi casi (ieri 312) la provincia di Lecce eguaglia al primo la provincia di Bari.

Complessivamente i ricoverati scendono da 132 a 128 (-4), mentre gli attualmente positivi scendono da 14.703 a 14.327 (-376).

Dei 128 ricoverati, 121 (ieri 125, -4) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 7, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA Provincia di Bari: 332 Provincia di Bat: 67 Provincia di Brindisi: 128 Provincia di Foggia: 98 Provincia di Lecce: 332 Provincia di Taranto: 164 Residenti fuori regione: 10 Provincia in definizione: 6