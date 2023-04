M5S mette la sua agenda sul tavolo di Emiliano e chiude le porte al Pd. Intanto a Roma La Russa diventa presidente del Senato e la maggioranza litiga

ROMA/BARI – Le recenti elezioni politiche hanno cambiato profondamente gli equilibri politici nazionali e pugliesi. Il centrodestra prepara già la riscossa a livello regionale, con Pippi Mellone in prima linea (oggi era al Senato ad applaudire il discorso del nuovo presidente), questa volta da avversario di Michele Emiliano. Per il governatore adesso è più difficile gestire i pentastellati, che metteranno sul piatto il fatto di essere il primo partito in Puglia. A breve il Movimento 5 Stelle e il governatore dovranno chiudere un nuovo accordo programmatico. Certo, non sarà facile tenere insieme Pd e pentastellati pugliesi. “Con l’attuale dirigenza del Pd non vedo margini di collaborazione – spiega Leonardo Donno, portavoce pentastellato – Con Emiliano noi, già prima delle elezioni, abbiamo convocato i consiglieri regionali per l’aggiornamento dell’agenda politica. L’incontro con il presidente della Regione Puglia è stato rimandato per le politiche e ora ci ritroveremo per presentare la nostra agenda programmatica. Ci sono degli obiettivi da raggiungere: presenteremo ufficialmente un documento. Abbiamo un’agenda chiara e obiettivi chiari: siamo nel campo progressista, chi vuole sposare i nostri valori è ben venuto”.

Per il governatore sarà un’operazione non facile quella di tenere tutti nella sua coalizione, incluso Massimo Cassano, che si è convertito ad Azione in occasione della sua candidatura alle politiche.

Il quadro politico non è poi così imperscrutabile: l’accoppiata Calenda-Renzi mira sempre al ruolo di ago della bilancia e potrebbe già aver sostenuto la maggioranza di destra (questi sono i sospetti che si fanno strada a sinistra). Infatti uno dei più importanti uomini di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, ha assunto la presidenza del Senato salendo sul più alto scranno di Palazzo Madama, senza i voti dei forzisti (arrabbiati per non aver ottenuto quello che chiedevano) ma con quelli del centrosinistra. “Calenda e Renzi sono finta opposizione – attacca Donno – È triste questa situazione: la maggioranza litiga per le poltrone”. La situazione non muta a livello nazionale: i pentastellati giocano da soli una partita di dura opposizione a Roma e alzano la posta in Puglia, mentre il Pd ha una crisi di identità. La terza opposizione guidata da Calenda, secondo le indiscrezioni che circolano a Roma, è sempre più pragmatica e disponibile a eventuali accordi sui singoli provvedimenti che presenterà il futuro governo.