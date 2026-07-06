Lite sfocia nel sangue: un 46enne ferito alla gamba con un colpo di arma da fuoco

Lizzanello (Lecce) – Una lite finita nel sangue. Questo il motivo che oggi avrebbe portato al ferimento di 46enne di Lizzanello con un colpo di arma da fuoco alla gamba.

L’episodio però è emerso solo dopo che l’uomo, accompagnato dal fratello di 44 anni, si è presentato al Pronto soccorso dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. E gli operatori medici, quando si sono resi conto della ferita, hanno poi allertato le forze dell’ordine.

Le indagini della Squadra Mobile sono partite quindi dall’ospedale e si sono poi spostate nel centro abitato Lizzanello. La lite, stando anche al racconto di alcuni testimoni, sarebbe avvenuta in Corso della Repubblica.

A litigare due persone, una delle quali poi avrebbe ferito l’altra. Il 46enne sarebbe anche un volto noto alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Polizia Scientifica per eseguire i rilievi e cercare bossoli, impronte e qualsiasi elemento utile alla ricostruzione dei fatti.

E un aiuto alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona della lite e poi del conseguente ferimento.