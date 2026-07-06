A 7 anni vittima di abusi sessuali per mano del padre “coperto” dalla madre: dura condanna per i genitori

LECCE – Sevizie e abusi sessuali su una bimba di 7 anni compiuti dal padre “coperto” dalla moglie che non avrebbe bloccato l’uomo. Anzi alla figlia diceva che con quelle pratiche avrebbe imparato a comportarsi bene. Una coppia di genitori, residente a Lecce, è stata condannata dai giudici in composizione collegiale: a 17 anni il padre e a 11 anni e 6 mesi la madre oltre a una serie di pene accessorie – trra cui la perdita della potesta genitoriale in perpetuo – disposte dal Tribunale (Presidente Annalisa De Benedictis). Il procedimento è stato riunito con un secondo filone in cui i genitori erano accusati di maltrattamenti in famiglia (il padre anche di detenzione di materiale pedopornografico).

La bimba, da tempo, non vive più con i propri genitori. Ha trovato un rifugio e un approdo sicuro dove ha raccontato qualcosa di estremamente raccapricciante come appurato dagli agenti della Squadra Mobile specializzata nei reati contro le persone che si sono avvalsi di consulenze psicodiagnostiche e tecniche sul materiale informatico sequestrato (accertamenti effettuati rispettivamente dalla dottoressa Mariangela Pascali e dal consulente informatico Claudio Leone).

Siamo a cavallo del 2017. Tra le pareti domestiche la bimba sarebbe stata violentata dal padre coperto, secondo le indagini coordinate dal pubblico ministero Stefania Mininni, dalla moglie nelle sue squallide azioni. La ragazzina veniva baciata dal genitore sulla lingua. Palpeggiata nelle parti intime con le mani e, in alcuni casi, seviziata con un accendino o un bastone. L’uomo non si fermava mai. Neppure quando la bimba piangeva e per le violenze subìte, in alcune occasioni, sanguinava. Padre molestatore, madre complice sotto lo stesso tetto. La donna, infatti, non interveniva quando vedeva il marito abusare della figlia. Non si sarebbe opposta. Anzi. Si sarebbe resa concorrente nel reato di violenza sessuale avallando il comportamento dell’uomo rassicurando la figlioletta che, con quelle squallide pratiche, “avrebbe imparato a comportarsi bene”.

Da tempo, la piccola si trova in un Comunità dove sta cercando di riacquistare un minimo di serenità supportata e aiutata dagli operatori a cui la piccola si è confidata. Lo ha fatto più e più volte raccontando prima i presunti maltrattamenti (confermati nel corso di un incidente probatorio) e poi gli abusi che hanno trascinato i genitori in un’aula di Tribunale. Non appena saranno depositate le motivazioni della senteza, attese nei prossimi 90 giorni, gli avvocati Roberto Rella e Frabrizio Pisanello, legali dei due genitori, potranno presentare ricorso in Appelli. Per la curatela speciale della minore (limitatamente al procedimento per i maltrattamenti) si era costituita parte civile l’avvocato Viola Messa.