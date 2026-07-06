Nuovi guai per l’ex sindaco Piccione: indagato per rivelazione di segreti d’ufficio nell’ambito di un concorso

SANNICOLA (Lecce) – Una nuova slavina nel percorso politico, professionale e, soprattutto giudiziario, di Cosimo Piccione, ex sindaco e attuale vice nel Comune di Sannicola. Non si è ancora sopito l’eco del rinvio a giudizio nella maxi inchiesta che ha fato luce su un presunto mercimonio del res pubblica utilizzata come pedina di scambio che il politico viene travolto da un’altra indagine: un filone parallelo che si interseca con il troncone madre.

In questo nuovo e inedito fascicolo all’attuale vice viene contestata l’accusa di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio. Sotto la lente d’ingrandimento della Guardia di finanza è finito il concorso bandito dal Comune per un posto di istruttore direttivo contabile a tempo parziale. Materiale venuto fuori nel bel mezzo della perquisizione che ha interessato gli uffici comunali e la sua abitazione – correva il 9 luglio 2025 – nell’ambito del blitz da cui si è innescato l’inchiesta madre sfociata in un processo a carico dell’allora vice sindaco.

Una discovery illecita ipotizzano gli investigatori: Piccione avrebbe estrapolato dal portale InPA il file informatico “sorgente” presente sul portale e contenente tutti i dati estraibili e relativi alla compiuta identificazione delle generalità, residenze e cap del luogo di domicilio dei candidati al concorso e del codice di alfanumerico di partecipazione al bando cui erano abbinati i nominativi degli stessi; dati che sarebbero dovuti rimanere riservati nel corso delle procedure di esame per garantire la “privacy” dei partecipanti al concorso e soprattutto l’anonimato dei concorrenti durante le fasi di valutazione “in ossequio ai principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione”.

L’avviso di conclusione, che arreca in calce la firma della pm della Dda Patrizia Ciccarese, si deve ritenere un passaggio dell’inchiesta che potrà consentire al politico – difeso dall’avvocato Luigi Corvaglia – di poter depositare una memoria difensiva o chiedere un interrogatorio entro i prossimi 20 giorni prima che la procura salentina avanzi la richiesta di rinvio a giudizio.