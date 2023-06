L’attivista Diletta Bellotti, il regista Olmo Parenti e Chiara Tommasini presidente CSV Net, a Lecce il 2 dicembre

LECCE – Tutto è pronto per l’inaugurazione di venerdì 2 dicembre con ospiti nazionali e internazionali

Si parte alle 18:00, a Convitto Palmieri, a Lecce con Diletta Bellotti che terrà un laboratorio di mobilitazione ecologica dal titolo “Se non ora, quando? Se non io, chi?”. Quest’ultimo che si presenta come un Work Café vuole individuare strumenti utili ad affrontare le eco-ansie e riflettere sulla prassi di altri attivisti.

Ricordiamo che Diletta Bellotti è un’attivista che porta negli spazi pubblici e digitali, temi complessi come le agromafie, collabora con diverse testate, è nota nel mondo per le sue battaglie sociali e la sua campagna “Pomodori Rosso Sangue”. Collabora con numerose testate nazionali come La Repubblica e L’espresso.

Le ore 19.00 segnano un altro momento importante per tutto il mondo del Terzo Settore. A Convitto Palmieri, apriranno sul tema “Comunità in transizione ecologica” Luigi Conte Presidente CSV Br Le e Chiara Tommasini, presidente CSVNet, la rete Nazionale dei Centri di Servizio al Volontariato.

Seguirà un altro momento di incontro con Diletta Bellotti in un talk assieme al regista Olmo Parenti, che con Marco Zannoni e Giacomo Ostini, ha realizzato il premiato documentario “One Day One Day” di A Thing By – Will Media, che ‘osserva’ per un anno la vita dei braccianti agricoli che vivono nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, la più grande in Italia. Quest’ultimo sarà proiettato gratuitamente alle 20.30 sempre a Convitto Palmieri.

“Oggi si inaugura un percorso che tocca diverse tappe – dichiara Luigi Conte Presidente CSV Br Le Volontariato nel Salento – con work cafè, dinamiche relazionali innovative, attività legate al cinema e ricreative con un occhio particolare a tutto ciò che sta succedendo nel processo del cambiamento climatico e delle comunità energetiche nonché di pratiche che si possono attivare nei territori per ridurre l’impatto ambientale. Ciò lo faremo con ospiti nazionali che rappresentano un’opportunità per il nostro territorio e le nostre realtà associative”

La IV edizione di Strade Volontarie è organizzata dal Centro Servizi Volontariato Brindisi Lecce – Volontariato nel Salento, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Città di Lecce, Università del Salento, CSVNet, Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 e Credito Cooperativo di Leverano. Partner: Polo Biblio Museale di Lecce.