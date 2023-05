Turismo e ristorazione, a Lecce i Centri per l’impiego cercano già personale per estate 2023

LECCE – Un resort a Otranto, un hotel a Santa Cesarea Terme, un ristorante a Nardò, un b&b a Gagliano del Capo, strutture ricettive a Gallipoli e Leuca: in molti sono già alla ricerca di personale per la stagione estiva 2023. “Non è un caso che – spiega Luigi Mazzei, dirigente dell’U.O. Coordinamento e Servizi per l’impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia – nell’arco di una settimana siano cresciute da 35 a 51 le figure ricercate in questo settore. A pesare, naturalmente, è stata l’esperienza della scorsa stagione, segnata dall’affanno nel reperimento di risorse umane, sia qualificate che non, per i ruoli di chef, cameriere, cameriere ai piani, aiuto cuoco, lavapiatti. Ecco perché molti imprenditori si stanno già rivolgendo ai Centri per l’impiego per avere un supporto nella fase di preselezione dei collaboratori”. È quanto emerge dal 27esimo report delle offerte di lavoro elaborato dall’Ufficio Coordinamento: 120 gli annunci, per un totale di 350 posizioni aperte. In crescita sono anche quelle nei call center, dove sono 75; in agricoltura e agroalimentare, dove ammontano a 15; nel tessile-abbigliamento-calzaturiero, in cui se ne contano 15; nel commercio, dove si passa da 24 a 36 figure; nell’edilizia, in cui sono 69; nell’industria del legno, in cui sono 12. Restano stabili i posti disponibili nei settori della sanità (19), bellezza e cura della persona (6), pedagogia (1), artigianato (1). Leggera flessione, invece, per il settore amministrativo (7), metalmeccanico (33) e trasporti/riparazione veicoli (21). A ciò si aggiungono le opportunità di lavoro in Italia e all’estero tramite la rete Eures. Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77, si precisa che la ricerca è sempre rivolta ad entrambi i sessi. Alle offerte, pubblicate anche sulla pagina Facebook “Centri impiego Lecce e provincia” e sui profili Google di ogni centro oltre che sul portale lavoroperte.regione.puglia.it, ci si può candidare in tre modi: tramite Spid, direttamente dal portale “Lavoro per te”; inviando via mail ai Centri per l’Impiego il modulo scaricabile dagli annunci; direttamente nei Centri per l’Impiego durante gli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì anche dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento) presso le sedi dislocate a Lecce, Campi Salentina, Casarano, Galatina, Gallipoli, Maglie, Martano, Nardò, Poggiardo, Tricase e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Lecce in viale Aldo Moro.

