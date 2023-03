“Il ruolo di Luigi Mazzei all’Arpal è legittimo e privo di incompatibilità. Avviate le azioni risarcitorie”

“La contesa politica esplosa sull’Arpal non può in nessun caso compromettere gli interessi legittimi dei lavoratori men che meno adombrare il ruolo e le funzioni del dirigente del personale Luigi Mazzei, tuttora rivestite in piena legittimità, tenuto conto del contesto normativo di riferimento”. A dichiararlo è Michy De Finis, segretario regionale Direl Puglia – Per questa ragione La DIREL ha già avviato nelle competenti sedi giudiziarie le necessarie azioni risarcitorie scaturenti dal danno d’immagine provocato dalla diffusione di notizie riportate con ampio risalto mediatico dalla stampa scritta e parlata in ordine all’asserita incompatibilità dell’esercizio delle funzioni svolte dal dottor Mazzei.

La DIREL tiene a ribadire che, essendo state a suo tempo formalizzate agli atti le dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità – ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.39/2013, regolarmente rese nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale della Regione Puglia, nonché ai sensi dell’art. 5 del DPR n.62/2013 in cui si acclarava la partecipazione del dottor Mazzei al Movimento Civico Puglia Popolare, organizzazione non registrata tra i partiti politici, ai sensi del DL 28 dicembre 2013 n.149, come convertito e modificato – sono del tutto destituite di fondamento le capziose ragioni invocate su una presunta quanto pretestuosa incompatibilità del dottor Mazzei nel ruolo svolto, come del resto conferma la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.11/20.

Peraltro, gli accertamenti esperiti dagli Uffici competenti in sede preventiva al conferimento dell’incarico in parola per verificare la sussistenza dei divieti di cui al comma 1 bis dell’art.53 del DL 30 marzo 2001, n.165, confermano in maniera solare l’assoluta estraneità del dottor Mazzei dai rilievi mossi per mere ragioni politiche e non giuridiche, com’è di tutta evidenza”.