Bonaccini si impone in Puglia, ma nel leccese vince Elly Schlein e cambia la media nazionale: ora il voto aperto a tutti. A Lecce segretario Pd Romeo Russo

LECCE – Che Stefano Bonaccini fosse destinato a vincere la prima fase di voto lo si sapeva già e così è andata. Anche in Puglia, con il sostegno di Emiliano e Decaro, non c’era partita. Ma c’è un grande colpo di scena nel Salento. La Provincia di Lecce ribalta la media regionale e nazionale: nel leccese vince Elly Schlein. Questa candidata era sostenuta anche da Articolo Uno, che su 9000 tesserati in Italia ne ha 1400 solo a Lecce. La presidente del Consiglio regionale, Loredana Capone, era la principale sostenitrice di questa mozione: “Il Pd ha confermato il suo radicamento territoriale, 76 circoli attivi su 98 comuni sono un patrimonio che dobbiamo coltivare. Sarà un partito con un quadro dirigente nuovo nel Salento quello che esce da questo congresso. Tanti giovani segretari che hanno deciso di dare la propria disponibilità per costruire un nuovo partito, con direttivi di donne e uomini pronti a lavorare per le loro città, stare al fianco degli amministratori, preparare una nuova classe dirigente. Ne abbiamo bisogno, specie nei piccoli comuni in cui la rappresentanza è volontariato, missione. A chi parla male della politica, facendo di pochi casi deplorevoli tutto un fascio, questo bisogna mostrare, il sacrificio e la pazienza di chi sottrae a sé stesso, al proprio lavoro e alla famiglia tempo e risorse per dedicarsi al bene comune. Questa è la militanza. È faticoso, lo sappiamo. Ma volete mettere la soddisfazione di vedere tanta gente votare in quello che oggi è l’unico partito con una grande democrazia interna, dove si discute, si litiga magari, ma si è liberi di esprimere un voto? Di scegliere i propri rappresentanti?”. A Lecce città vince Bonaccini.

Come nelle previsioni, Gianni Cuperlo si classifica al terzo posto mentre Paola De Micheli è l’ultima per numero di voti ottenuti. Adesso si attende l’ultimo passo che decreterà il nuovo segretario nazionale del Pd, che prenderà il posto di Enrico Letta: il voto aperto anche ai non iscritti è previsto per il 26 febbraio 2023. Elly Schlein può ancora vincere. Oggi sono stati eletti anche i segretari dei circoli e delle federazioni provinciali: a Lecce il nuovo segretario provinciale sarà Luciano Marrocco (che appoggia la mozione Schlein, pur essendo vicino a Minerva). Il nuovo segretario del Pd di Lecce è l’avvocato Romeo Russo, in continuità con l’area dell’ex segretario Deta.

PD: BOCCIA CON SCHLEIN GRANDE MOBILITAZIONE A PRIMARIE E NASCITA NUOVO PD

“Il congresso farà finalmente chiarezza sulla linea politica. Non si può essere una cosa e il suo opposto. Non si può chiedere impegno per l’ambiente e poi non battersi su misure di netto contrasto al consumo del suolo; non si può dire lottiamo per le diseguaglianze e per un lavoro dignitoso e poi difendere le ragioni, indifendibili, del jobs act. Insomma, questo congresso, per la prima volta dalla nascita dell’Ulivo, dovrà unire sulla linea politica che verrà fuori dal congresso, aggregando tutti su un’idea collettiva di Paese. Ora dividiamoci correttamente e democraticamente su linee alternative, ma il giorno dopo le primarie uniamo la sinistra italiana e tutti i progressisti anche fuori dal Partito democratico; se lo aspettano gli elettori italiani in un momento storico come questo, con una destra intollerante, ultra nazionalista e chiaramente anti europea a Palazzo Chigi. Chiarezza e nettezza sono necessarie e hanno un nome e una mozione: Elly Schlein con ‘parte da noi’. Dopo le primarie del 26 febbraio il PD si ritroverà più forte, più unito e coeso perché la sfida sarà battere la destra. In questo momento al PD serve un’identità forte di sinistra, con proposte serie per il Paese che deve tornare a guidare il processo di integrazione europea, dove l’Italia oggi è ai margini. Con Elly Schlein avremo una guida politica di sinistra in grado di rimettere davanti a tutti, e senza tentennamenti, sanità e scuola pubblica, clima, lotta al lavoro precario e ad ogni tipo di diseguaglianza e discriminazione. Oltre a un no senza se e senza ma alle proposte autonomiste di Calderoli e di tutta la Lega di oggi e di ieri. Con Elly nel PD cambia tutto, si allargherà la base, grazie alla grande mobilitazione che avverrà per merito della sua proposta alle primarie, e, per la prima volta dalla nascita del PD, si riunirà la sinistra che è presente nella società e nel Paese”. Così Francesco Boccia, senatore PD e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso del Partito democratico, partecipando alla presentazione della mozione Schlein nel suo circolo, a Bisceglie.