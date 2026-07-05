Sventato scippo: l’intervento di un ufficiale della Croce Rossa mette in fuga l’aggressore

LECCE – Un tentativo di scippo si è verificato questa mattina, intorno alle ore 9:00 nei pressi di Porta San Biagio. La vittima, una donna anziana, è stata sorpresa e strattonata da un giovane di circa 25 anni, rovinando al suolo durante l’aggressione.

La donna è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del 118 e fortunatamentenon avrebbe riportato gravi conseguenze.

Il tempestivo intervento di un passante ha impedito che il reato venisse portato a compimento.

Cosimo Marseglia, ufficiale superiore in riserva del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana (appartenente al Centro di Mobilitazione Meridionale di Modugno), si è accorto della situazione e si è lanciato prontamente sul malvivente.

Grazie all’azione di Marseglia, supportato da un secondo cittadino intervenuto in aiuto, l’aggressore è stato costretto alla fuga.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini e stanno monitorando la zona.

Gli inquirenti sono già al lavoro per identificare il responsabile e stanno acquisendo e visionando i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza del vicino Bar Astoria.