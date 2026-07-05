Falso nipote truffa un anziano di 89 anni a Cannole: intercettato e arrestato dai Carabinieri sulla Lecce-Brindisi

CANNOLE (Lecce) – Una telefonata concitata, la richiesta d’aiuto di un finto nipote e il rischio concreto di vedere andare in fumo i risparmi di una vita.

È lo schema, purtroppo collaudato, dell’ennesima truffa ai danni di un anziano sventata grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri del NORM della Compagnia di Lecce e della Stazione di Monteroni di Lecce. I militari hanno arrestato in flagranza di reato due uomini, un trentenne originario di Cassino e un ventunenne della provincia di Salerno, ritenuti presunti responsabili di truffa aggravata.

Il raggiro è iniziato in tarda mattinata a Cannole, dove un uomo di 89 anni è stato contattato al telefono da un sedicente nipote. L’interlocutore, simulando una grave situazione di urgenza, ha raccontato che i genitori erano trattenuti all’ufficio postale a causa di un debito di circa 6.500 euro. Facendo leva sull’emotività dell’anziano, lo ha convinto a raccogliere tutto il denaro contante presente in casa, annunciando l’arrivo imminente di un incaricato per il ritiro.

Poco dopo, il ventunenne si è presentato alla porta della vittima e, con un gesto repentino, ha sottratto le banconote mentre l’anziano le stava ancora contando, fuggendo a bordo di una Renault Clio a noleggio guidata dal complice.

La latitanza dei due è durata pochissimo. La macchina operativa dell’Arma si è attivata immediatamente: grazie alla circolazione delle informazioni tra i reparti e al coordinamento con la Stazione di Bagnolo del Salento, competente sul territorio, l’auto è stata intercettata e bloccata lungo la Strada Statale 613 “Lecce-Brindisi”, all’altezza di Squinzano.

La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire circa 8.000 euro in contanti, una fede nuziale e persino un finto tesserino con il logo dei Carabinieri, utilizzato probabilmente per rendere ancora più credibili i raggiri.

Il ventunenne è stato riconosciuto dalla vittima come l’autore materiale del furto e tutta la refurtiva, compreso l’anello nuziale, è stata immediatamente restituita all’anziano. Per i due arrestati, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Lecce, si sono aperte le porte della Casa Circondariale di “Borgo San Nicola”.

L’operazione ribadisce l’importanza del presidio territoriale dell’Arma contro un fenomeno odioso che colpisce le fasce più vulnerabili, ricordando ancora una volta ai cittadini la regola fondamentale: diffidare di richieste improvvise di denaro e segnalare subito ogni dubbio al 112.