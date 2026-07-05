L’estate di ieri: le sagre e il paese che si fermava per ballare la pizzica

La piazza all’imbrunire era la cassa armonica di una comunità che respirava all’unisono, dove nei momenti di silenzio, rari a dire il vero, si poteva sentire il sussurro dell’asfalto ancora caldo e il fruscio delle gonne sulle panchine, mentre dalle finestre delle case qualcuno ancora si attardava rimandando di qualche minuto l’appuntamento con la strada, perché tanto c’era tempo. Ed era il tempo sacro dell’incontro, quello dei paesi in cui tutti si conoscevano e sceglievano un momento, che poteva durare un giorno, due giorni, tre giorni, per lasciare alle spalle lavoro e preoccupazioni sedendo allo stesso, lungo tavolo, per riconoscersi, mangiare insieme e ballare.

Erano le prime sagre, antesignane di quel controverso fenomeno turistico che sono diventate oggi, con tavoli che si allineavano dando un barlume di ordine nel disordine generale, vassoi di frutta secca e piatti che passavano di mano in mano. Tutto intorno la musica che modulava il ritmo della conversazione. Qualche anno fa si andava per passaparola, alcune erano famose, altre timidamente si affacciavano sulla scena. Si partiva in gruppo, si faceva educatamente la fila stringendo in mano il bigliettino che attestava l’avvenuto pagamento e per poche lire (davvero poche lire), si tornava vittoriosi con un panino che sembrava il più buono del mondo, i più coraggiosi si mettevano in fila per provare il piatto principale. Fila che si sapeva quando iniziava e non quando finiva.

E tutto intorno, lei, la pizzica, una danza che di per sé è una coreografia in cui tutti sono primi ballerini e in cui tutti si muovono tra improvvisazione e un codice di sguardi, battiti e respiri.

La pizzica, parte della grande famiglia delle tarantelle meridionali suonava a ritmo insistente di tamburelli, chitarre o violini, costruendosi una fisionomia propria, viva, ineguagliabile in tutto il mondo, tanto da diventare oggetto di studio. Quei rituali così strettamente legati alla Madre Terra, a quel morso della taranta che ammorbava le donne nei campi e che per guarire richiedeva un lungo rituale che non era individuale, ma collettivo e in cui la musica diventava una terapia, il ballo una fuga dall’angoscia.

Un uomo suonava un violino, un tamburello rispondeva, una coppia si muoveva quasi senza toccarsi. Era un ammiccamento che sfidava la sensualità del tango, mentre un fazzoletto scorreva tra le mani e via via e si accendevano gli animi in una gara di ritmo e resistenza.

E da allora il Salento balla, balla per strada, nelle piazze, nelle case, balla senza bisogno di maestri, balla spinto da quell’istinto primordiale che scaccia la taranta e fa tremare la terra. Negli anni Novanta e Duemila la pizzica ha conosciuto una trasformazione di scala e di significato. La scelta, nel 1998, di dar vita a quel progetto collettivo che è la «Notte della Taranta», ha rimodulato gli equilibri sollevando domande etiche e culturali: cosa rimane del rito quando il rito diventa evento? Come si riconcilia l’urgenza terapeutica di un tempo con la festa consumistica di oggi?

Il calendario delle sagre che ieri seguiva il lavoro nei campi era in realtà un momento di scambio di informazioni, di incontri, corteggiamenti, templi della memoria gastronomica. Oggi il programma delle sagre è conservato in pagine online che ricordano quante e quali feste si succedono da giugno a settembre; ma dietro ogni voce nell’elenco si cela ancora una rete di relazioni che, nelle estati di ieri, reggeva il paese.

Meglio prima o oggi, dunque? Meglio prima e meglio oggi!

Mitizzare una tradizione significa fossilizzarla nel passato impedendole di evolversi, modificarsi. Ma è il tempo stesso che si insinua nella tradizione e porta nuove regole e contaminazioni, per questo la malinconia dovrebbe lasciare il posto ad una lettura attenta di ciò che resta, per conoscerlo, tenerlo stretto, portarlo avanti, filtrando ogni nuova sfumatura per costruire nuove cornici che proteggano ciò che oggi sembra sempre più una pratica di resilienza, tra prezzi fuori mercato, band fuori contesto, parcheggi introvabili.

Bibliografia

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beautifulpuglia.comThe Thinking Traveller

orodelsalento.comSalento.info

WikipediaTheGuardian

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Wikipedialanottedellataranta.it