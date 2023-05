Covid, aumenta la circolazione di Kraken, ma non c’è alcun allarme. 203 nuovi casi in Puglia, 60 nel leccese

PUGLIA – La sottovariante XBB.1.5, nota come Kraken, che circola sempre più intensamente nel nostro paese, è un mostro che non spaventa i pugliesi: i positivi sono in calo. Tutti gli allarmi di sono dimostrati ingiustificati: tutto sembra tornato alla normalità e siamo già a febbraio. Situazione molto tranquilla negli ospedali, dove i numeri restano stabili anche in terapia intensiva, con sei ricoverati nel DEA di Lecce.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 4.388 (ieri 5.036) test eseguiti e 203 (ieri 271) casi: l’indice dei positivi scende al 4,63% rispetto al 5,38% di ieri. Media ultimi due giorni 5,00%(precedente 5,01%).

Come ieri si registrano 3 decessi.

Con 60 nuovi casi (ieri 76) la provincia di Lecce si attesta al secondo posto fra le province pugliesi (Bari 75 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 222 a 211 (-11), mentre gli attualmente positivi scendono da 15.205 a 15.176 (-29).

Dei 211 ricoverati, 203 (ieri 214, -11) sono in area non critica, mentre 8 (ieri 8, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 75

Provincia di Bat: 10

Provincia di Brindisi: 19

Provincia di Foggia: 18

Provincia di Lecce: 60

Provincia di Taranto: 17

Residenti fuori regione: 2

Provincia in definizione: 2