Scontro sulla Sp 181: un giovane in codice rosso

SPECCHIA (Lecce) – Un grave scontro stradale si è verificato nelle ultime ore sulla Strada Provinciale 181, l’arteria che collega i comuni di Specchia e Miggiano. Per cause ancora in corso di accertamento, uno scooter e una Lancia Ypsilon si sono urtati violentemente, provocando il ferimento di due persone.

L’impatto più violento è stato avvertito dal conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 33 anni residente a Miggiano. A causa della forte collisione, il ragazzo è stato sbalzato dalla sella, rovinando pesantemente sull’asfalto.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno prestato le prime cure al centauro, disponendone l’immediato trasferimento d’urgenza, in codice rosso, verso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Le sue condizioni sono giudicate serie.

A bordo della Lancia Ypsilon viaggiava una donna insieme ai suoi due figli. La conducente dell’auto è stata trasportata in ospedale in codice giallo per accertamenti e per lo stato di shock, ma non sarebbe in pericolo di vita. Fortunatamente, i due bambini che si trovavano sui sedili passeggeri sono rimasti del tutto illesi, sebbene visibilmente spaventati dall’accaduto.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Specchia, incaricati di effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica del fatto e a stabilire eventuali responsabilità. Il traffico sul tratto della provinciale ha subito temporanei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.