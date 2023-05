Covid, due nuove sottovarianti in avanzata, ma ormai è come un’influenza. 161 nuovi casi in Puglia, 55 in provincia di Lecce

PUGLIA – Cerberus e XBB.1.5 (noto come Kraken) avanzano in Italia, secondo gli ultimi dati dell’Istituto Superiore di Sanità, ma senza che possano invertire una tendenza già consolidata. I malati di covid ormai non rischiano più gli effetti letali della primissima ondata: siamo di fronte a un virus “raffreddorizzato”. Omicron rappresenta la quasi totalità dei sequenziamenti, secondo i dati raccolti in Italia. La curva del contagio continua a calare.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO REGIONALE

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 4.239 (ieri 4.388) test eseguiti e 161 (ieri 203) casi: l’indice dei positivi scende al 3,80% rispetto al 4,63% di ieri. Media ultimi due giorni 4,21%(precedente 5,00%).

Si registrano 2 decessi rispetto ai 3 di ieri.

Con 55 nuovi casi (ieri 60) la provincia di Lecce si attesta al primo posto fra le province pugliesi (Bari 49 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 211 a 208 (-3), mentre gli attualmente positivi scendono da 15.176 a 15.108 (-68).

Dei 208 ricoverati, 201 (ieri 203, -2) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 8, -1) sono in terapia intensiva.

Nuovi casi per provincia

Provincia di Bari: 49

Provincia di Bat: 7

Provincia di Brindisi: 15

Provincia di Foggia: 27

Provincia di Lecce: 55

Provincia di Taranto: 9

Residenti fuori regione: -1

Provincia in definizione: 0