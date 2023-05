Covid, sempre meno contagiati e vaccinati: 12 milioni su anziani e fragili non si sono vaccinati. 69 nuovi casi in Puglia 15 nel leccese

PUGLIA – La Fondazione Gimbe svela che sono 12 milioni i non vaccinati con la quarta dose: anziani e fragili che dicono di “no” al vaccino. Passata l’emergenza resta lo scetticismo degli italiani verso il farmaco anticovid. Intanto la curva del contagio continua scendere, a conferma del fatto che già da un anno la pandemia è diventata endemia, una semplice influenza.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Link Sponsorizzato

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 2.008 (ieri 4.239) test eseguiti e 69 (ieri 161) casi: l’indice dei positivi scende al 3,44% rispetto al 3,80% di ieri. Media ultimi due giorni 3,62% (precedente 4,21%).

Non si registrano decessi rispetto ai 2 di ieri.

Con 15 nuovi casi (ieri 55) la provincia di Lecce si attesta al secondo posto fra le province pugliesi (Bari 28 casi).

Complessivamente i ricoverati si stabilizzano a 208 (+0), mentre gli attualmente positivi salgono da 15.108 a 15.113 (+5).

Dei 208 ricoverati, 201 (ieri 201, +0) sono in area non critica, mentre 7 (ieri 7, +0) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 28

Provincia di Bat: 4

Provincia di Brindisi: 7

Provincia di Foggia: 8

Provincia di Lecce: 15

Provincia di Taranto: 6

Residenti fuori regione: 1

Provincia in definizione: 0