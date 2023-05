Covid, virus sotto controllo. 423 nuovi casi in Puglia, 102 nel leccese

PUGLIA – Anche il bollettino di oggi conferma la situazione stazionaria per quanto riguarda il covid. I numeri possono salire di poco, ma gli attualmente positivi calano sempre.

IL BOLLETTINO EPIDEMIOLOGICO GIORNALIERO DELLA REGIONE PUGLIA

Il bollettino epidemiologico di oggi registra 8.021 (ieri 2.008) test eseguiti e 423 (ieri 69) casi: l’indice dei positivi sale al 5,27% rispetto al 3,44% di ieri. Media ultimi due giorni 4,35%(precedente 3,62%).

Si registrano 11 decessi rispetto a 0 di ieri.

Con 102 nuovi casi (ieri 15) la provincia di Lecce si attesta al secondo posto fra le province pugliesi (Bari 160 casi).

Complessivamente i ricoverati scendono da 208 a 188 (-20), mentre gli attualmente positivi scendono da 15.113 a 15.093 (-20).

Dei 188 ricoverati, 183 (ieri 201, -18) sono in area non critica, mentre 5 (ieri 7, -2) sono in terapia intensiva.

NUOVI CASI PER PROVINCIA

Provincia di Bari: 160

Provincia di Bat: 23

Provincia di Brindisi: 40

Provincia di Foggia: 40

Provincia di Lecce: 102

Provincia di Taranto: 53

Residenti fuori regione: 4

Provincia in definizione: 1