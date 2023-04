I Farmacisti Portaluri donano un defibrillatore all’emerita Società Agricola di Mutuo Soccorso di Copertino

COPERTINO (Lecce) – Teniamo in forma il cuore. E’ il titolo della tematica su cui si discute domani sera alle 17.30 nella Chiesa delle Clarisse. E per tenere davvero in forma il cuore, i dottori Portaluri, farmacisti da generazioni in Copertino donano all’emerita Società Agricola di Mutuo Soccorso di Copertino, un defibrillatore. Trattasi di un dispositivo elettromedicale che consente l’esecuzione della defibrillazione elettrica, una procedura medica per il ripristino del normale ritmo cardiaco nei soggetti con un’aritmia. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Copertino, la professoressa Sandrina Schito e di Antonio Ciccarese, Presidente della Società Agricola di Mutuo Soccorso, sarà il primario di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Copertino a dissertare sull’argomento. Il cuore è il perno della circolazione sanguigna-fonte Internet- il motore che consente di trasportare l’ossigeno ricevuto dai polmoni alle cellule di tessuti e organi per nutrirli e di scambiare l’anidride carbonica, che rappresenta uno scarto dell’attività metabolica delle cellule, a livello dei polmoni.

Le malattie cardiovascolari sono una delle tante cause di morte del nostro tempo. Uno stile di vita sano, lontano dagli eccessi del fumo, dall’alcol, e dagli stress della vita moderna, aiuta certamente a salvaguardare questo nostro organo da forme gravi di malattia. Calcagnile da anni è impegnato nella salvaguardia di questo nostro organo, operando in una struttura ospedaliera, il “San Giuseppe da Copertino”, ben conosce le tematiche che ruotano intorno al cuore e le tecniche d’intervento chirurgico per salvare vite umane con problemi cardiologici. Modera Alessandro Nestola,consigliere Comunale “Albanuova” e responsabile del Dipartimento Salute Azione Puglia.