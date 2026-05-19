Sanità, FdI: “Pazienti diabetici costretti a cambiare microinfusore, a rischio la continuità terapeutica”

“In Puglia oltre 400 pazienti con diabete di tipo 1, adulti e bambini – tranne in casi eccezionali per esigenze cliniche documentate – devono cambiare il microinfusore d’insulina fornito dalle Asl perché la gara d’appalto regionale (bandita nel 2024 ma conclusa solo qualche mese fa) ha selezionato nuovi fornitori. Premesso che il risparmio è un obiettivo necessario in una Regione in pesantissimo deficit sanitario, dobbiamo però evidenziare i problemi e i disagi che la fase di transizione sta causando a pazienti e medici specialisti che prescrivono i piani terapeutici, per via della discontinuità nell’erogazione di dispositivi e accessori da parte delle farmacie territoriali.” Lo scrive in una nota il gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il presidente Paolo Pagliaro, la vicepresidente Tonia Spina e i consiglieri Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri) ha chiesto un’audizione urgente.

“Per chiarire la situazione e dare risposte a pazienti e familiari che vivono nell’ansia di restare senza terapia e sono costretti a tornare più volte in farmacia per avere le forniture a cui hanno diritto, abbiamo chiesto un’audizione in Commissione Sanità del Consiglio regionale. Imparare ad usare il microinfusore non è facile: servono circa sei mesi di addestramento tecnico e terapeutico, controlli glicemici frequenti e incontri di formazione per capire come adeguare regole indicative al proprio caso e ai propri bisogni. Quindi, cambiare dispositivo è complicato e richiede tempi lunghi. E in questo passaggio delicato è necessario garantire le cure previste nei piani terapeutici. Cosa che non sempre accade.

I dispositivi ad alta tecnologia che somministrano l’insulina e permettono di monitorare il glucosio h24 non sono tutti uguali, e chiediamo che ai pazienti diabetici sia dato il tempo e la serenità per poter imparare a gestirli in modo ottimale. Invece sono stati obbligati ad abbandonare i propri microinfusori senza garanzie di continuità terapeutica. La sostituzione forzata implica inoltre lo smaltimento di dispositivi perfettamente funzionanti acquistati di recente, con uno spreco di risorse pubbliche già investite che annulla il risparmio a cui tende la Regione con la nuova gara di appalto. Per di più, i medici diabetologi si trovano a dover fronteggiare un considerevole carico di lavoro aggiuntivo, dovendo rifare visite, riscrivere piani terapeutici, rilasciare certificazioni e organizzare incontri formativi per l’uso dei nuovi dispositivi. Le scelte della Regione, seppur guidate da apprezzabili obiettivi di contenimento della spesa sanitaria, rischiano di pregiudicare il diritto dei pazienti diabetici di mantenere la propria continuità terapeutica e di accedere alle cure migliori. Per questo chiediamo un’audizione per fare il punto su questa situazione complessa, far emergere le difficoltà dei pazienti e dei medici che li seguono, e fissare punti fermi che allineino tutte le Asl pugliesi in questa fase di passaggio ai nuovi dispositivi, in un confronto aperto fra rappresentanti delle associazioni dei diabetici, medici specialisti, vertici di Assessorato e Dipartimento Salute, e dirigenti delle aree gestione patrimonio delle Asl”