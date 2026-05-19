Sabato 23 maggio torna la Giornata dell’Arte e della Creatività al Raffo Parco Gondar con i ragazzi della Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Lecce

GALLIPOLI (Lecce) – Diventata ormai un appuntamento fisso e imperdibile della primavera salentina, torna sabato 23 maggio al Raffo Parco Gondar di Gallipoli la nuova edizione della “Giornata Dell’Arte e Della Cultura” (GDAC 2026). La grande manifestazione, promossa dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Lecce con il prezioso sostegno amministrativo dell’Ufficio Scolastico Provinciale, è interamente dedicata agli studenti degli istituti secondari di secondo grado della Provincia per celebrarne l’arte, lo sport, la cultura e la straordinaria vena creativa.

Una molteplicità di percorsi tematici e immersivi accompagneranno i ragazzi dalle ore 09:00 alle 17:30 all’interno dei 50mila mq del Raffo Parco Gondar di Gallipoli. L’intera giornata sarà vivacizzata da un ricco programma di esibizioni live, dj set e attività laboratoriali guidate da esperti del settore e artisti di strada.

Le diverse aree del Raffo Parco Gondar accoglieranno attività ed eventi: l’ingresso sarà dedicato all’accoglienza e agli Stand di Orientamento Universitario, ITS e Conservatorio per guidare gli studenti nelle loro scelte future.

Terrazze Stage avrà uno spazio dedicato ai djset selezionati dalla consulta provinciale e ospiterà una serie di laboratori spiccatamente artistici e artigianali: body painting, preparazione manuale della pasta fresca (per riscoprire le antiche tradizioni popolari), lavorazione del das, creazione di gioielli fatti a mano e un servizio barber.

Pineta Stage: il cuore pulsante delle esibizioni live del Raffo Parco Gondar. La mattinata vedrà sul palco le Live Band studentesche, seguite nel pomeriggio da un trascinante DJ set. Negli intermezzi musicali si terranno importanti momenti istituzionali, tra cui brevi interventi delle associazioni partecipanti e le attesissime premiazioni del concorso “Per non dimenticare” (dedicato alla Giornata della Memoria e al Giorno del Ricordo) e del concorso per l’ideazione del nuovo logo della CPS di Lecce.

Kinza Stage su cui si alterneranno nuovi djset e l’installazione del “Wall of Voices”, un grande pannello ricoperto di post-it dove ogni studente potrà lasciare un pensiero scritto, dando vita a un’opera d’arte collettiva in continua evoluzione.

Hangar Stage è lo spazio dedicato alla riflessione, alla moda e alle arti visive. In programma un atteso talk di attualità in collaborazione con l’Accademia di Moda e Design “Sitam”, incentrato sull’evoluzione del costume nel corso del tempo, affiancato da un laboratorio di moda pratico curato da studenti e professori. L’Hangar ospiterà inoltre le mostre fotografiche, pittoriche e le installazioni artistiche degli studenti di tutta la Provincia, insieme a sessioni di graffiti dal vivo esposti su appositi pannelli.

Arena: non solo cultura, ma anche tanto movimento. Saranno allestiti spazi interamente dedicati a entusiasmanti tornei di mini calcio, volley e basket.

Dopo aver affrontato nelle scorse edizioni i temi della Generazione Z (2024) e dell’Intelligenza Artificiale (2025), il fulcro concettuale della GDAC 2026 sarà “Il Tempo”, declinato nelle sue tre dimensioni fondamentali: passato, presente e futuro. Il tempo trasforma le società e ridisegna il mondo, ma di fronte all’arte perde il suo potere. La manifestazione invita gli studenti a riflettere su questo legame profondo: guardare al passato per capire le nostre radici, vivere il presente esprimendo la propria creatività e guardare al futuro con consapevolezza e responsabilità sostenibile.

La nuova stagione del Raffo Parco Gondar ha preso il via come ormai tradizione vuole con il Festival di Pasquetta ma, come ormai consuetudine all’interno della programmazione, sono in cantiere eventi dedicati allo sport, al teatro, all’arte, alla cultura, al sociale e alle famiglie, per una programmazione a 360°, da inserire in una location che con i suoi 50mila mq è attenta alle aspettative del più vasto pubblico e trasversale per ogni genere di intrattenimento.

Tra i primi nomi di questa nuova edizione 2026 i già annunciati super big Ozuna (26 giugno), Kid Yugi (20 luglio), Blanco (2 agosto), Tony Pitony (11 agosto), Sfera Ebbasta (14 agosto) e poi Anuel AA (11 luglio), Gemitaiz (26 luglio), Mike Towers (31 luglio), Noyz Narcos + Promessa / Luca Agnelli aftershow (1 agosto), Voglio Tornare Negli Anni 90 (4 agosto), Elrow XXL Puglia (8 agosto), Mace + Ok Giorgio + Francamente (10 agosto), Kybba and guests (16 agosto), per una programmazione sempre variegata tra il pop, il rap, il raggaeton, l’elettronica, la musica indipendente e i grandi format.

Spazio anche allo sport, con la quarta edizione dell'”Apulia Sport Convention”, la prima grande Convention dello Sport e del Fitness del Sud Italia che quest’anno si sposta a giugno, il 20 e il 21, e ospita per la prima volta il Premio Dance Elite con giudici speciali Alessandra Celentano, Emanuel Lo, Carlos Diaz e Claudia Laruccia. Un programma fitto di appuntamenti con tanti special guest, tra cui Yuri Chechi: sin dalle prime ore del mattino, trainer, istruttori e palestre si alterneranno in una programmazione ricca di lezioni. Una manifestazione che raccoglierà adesione di ogni età e livello, per regalare due giorni di energia e movimento.

INFORMAZIONI:

L’ingresso alla manifestazione è completamente gratuito. Saranno regolarmente aperte e a disposizione degli studenti le ampie aree ristoro e picnic del Raffo Parco Gondar, provviste di tavola calda, pizzeria e rosticceria.

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