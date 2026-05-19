Guardia di Finanza, inaugurata oggi la nuova sede della Tenenza a Casarano

Casarano (Lecce) – Sarà un segnale tangibile dell’impegno istituzionale dello Stato e delle amministrazioni locali a favore della sicurezza e della legalità, nonché un investimento concreto nella comunità.

Stamattina a Casarano, in via Duca D’Aosta 17/A, alla presenza del Comandante interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di finanza, Generale di Corpo d’Armata Francesco Greco, delle massime Autorità locali e dei rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Tenenza di Casarano preceduta dall’intitolazione dello spazio antistante con la denominazione “Largo Fiamme Gialle”.

Dopo gli interventi del sindaco di Casarano Ottavio De Nuzzo e del Comandante interregionale dell’Italia Meridionale Gen. C.A. Francesco Greco, si è svolta la scopertura della targa toponomastica “Largo Fiamme Gialle” ed il suggestivo rituale dell’Alzabandiera, sulle note dell’Inno nazionale, eseguito dai ragazzi del Liceo Musicale “E. Giannelli” di Casarano.

A seguire, l’inaugurazione della Caserma con il taglio del nastro da parte della madrina della cerimonia, signora Carla Augenti, figlia del “Sottotenente Carlo Augenti, Medaglia di Bronzo al Valor Militare” – al quale è intitolata la struttura – distintosi per coraggio e generosità nei fatti eroici sul fronte albano-jugoslavo durante la seconda guerra mondiale.

Ha conferito solennità all’evento la benedizione della struttura da parte del Vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli, Monsignor Fernando Filograna e del Cappellano del Comando regionale Puglia, don Bartolo Longo.

L’inaugurazione della nuova Caserma rappresenta molto più di un evento simbolico: offrirà spazi moderni e funzionali al personale, aumenterà l’efficacia operativa e rafforzerà il presidio di legalità della Guardia di finanza, fondamentale per il territorio.