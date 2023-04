Inaugurazione Comitato elettorale Andrea Pulli : “Un luogo in cui incontrarsi e confrontarsi sul futuro di Squinzano”

Le porte del Comitato elettorale di Andrea Pulli, candidato sindaco della lista civica “Squinzano Domani” si apriranno domenica 2 aprile alle ore 19 in piazza Vittoria, 72.

Insieme al candidato sindaco e al suo gruppo, prenderanno parte all’iniziativa l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Puglia, Alessandro Delli Noci e il presidente della Provincia di Lecce, Stefano Minerva.

“Inauguriamo uno spazio – ha commentato Pulli – che vogliamo sia un luogo di confronto e condivisione, un luogo in cui ciascuno si senta libero di esprimere le proprie idee e di ricevere tutte le informazioni che ritiene utili, sui candidati e sul nostro programma, per affrontare in maniera libera e consapevole il voto di maggio prossimo.

Riteniamo indispensabile approcciarci alla cosa pubblica in maniera differente, con spirito di servizio verso i cittadini e con grande senso di responsabilità.

“Squinzano domani” nasce proprio con questo obiettivo: creare un progetto collettivo fondato sull’impegno delle donne e degli uomini che sono parte di questa squadra, che condividono valori e idee, e che sono pronti ad andare verso i propri concittadini per raccontare concretamente come, insieme, possiamo trasformare Squinzano.

Perché la nostra città merita una seconda possibilità, merita di ritornare ad essere la comunità unita e florida che è stata in passato e di innovarsi e guardare con fiducia verso il futuro”.