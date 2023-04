M5S si rimpicciolisce alle amministrative: presente solo in 2 Comuni (a Surbo con Trio e a Veglie con De Bartolomeo)

SALENTO – Solo due Comuni su 13 al voto nel leccese: il Movimento 5 Stelle, primo partito alle politiche in diverse zone del sud e in Puglia, scompare in alcune comunità durante le amministrative. “In occasione delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023, il MoVimento 5 Stelle sarà presente con propri candidati certificati nei comuni di Surbo e di Veglie. Negli altri Comuni al voto non sono presenti candidati certificati autorizzati all’utilizzo del simbolo”. Così dichiara il Coordinatore provinciale M5s Iunio Valerio Romano. “I candidati certificati M5s a Surbo, nella lista civica ‘Surbo in comune’ con Ronny Trio Sindaco, sono la giornalista Silvana Sarli e il dipendente pubblico Salvatore Cataldi. A Veglie, nella lista civica ‘È Primavera”, con Mariarosaria De Bartolomeo Sindaco, è stato certificato M5s il professore Cosimo Vetrano”.

Link Sponsorizzato