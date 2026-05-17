Nova M5S, Romano: “Esperimento riuscito di vera partecipazione democratica”

“Si è tenuta anche nel Salento, a Gallipoli, lo scorso sabato, l’iniziativa ‘NOVA PAROLA ALL’ITALIA’, pensata e voluta dal Presidente M5S Giuseppe Conte, con lo scopo di consentire un confronto partecipato e un dialogo diretto con chi vive la realtà quotidiana e può essere portatore di esperienze, punti di vista ed idee, che difficilmente potrebbero trovare voce nelle stanze dei palazzi del potere”. Lo dichiara in un nota Iunio Valerio Romano, già senatore e Coordinatore M5S per la Provincia di Lecce. “NOVA è un evento laico, – continua Romano – senza condizionamenti politici, tenuto in 100 spazi di confronto in tutta Italia, favorendo una discussione aperta e autorganizzata.

Una grande sfida che il MoVimento 5 Stelle ha inteso assumersi, aprendosi al dialogo esterno per condividere e costruire insieme ai cittadini e alle cittadine un programma di governo che sia ancorato alla realtà, ai veri bisogni delle persone, e non astrattamente preconfezionato. Un esperimento di democrazia che induce alla partecipazione per superare la disaffezione e la disillusione di cui si alimenta certa politica e che induce ad un sempre più preoccupante astensionismo e disinteresse generale, anche fra i giovani. Il lavoro si è sviluppato intorno ad una semplice e sola domanda: ‘Cosa deve fare il governo della colazione progressista nei prossimi cinque anni per migliorare concretamente la vita delle italiane e degli italiani’. Hanno risposto all’appello più di 200 partecipanti, che hanno avuto modo di condividere una visione di società equa, solidale, fondata sulla pace e il rispetto della dignità della persona. I temi proposti – ha concluso il Coordinatore pentastellato – hanno spaziato dalla sanità al lavoro, dal welfare all’ambiente, dalla giustizia all’economia, dalle politiche internazionali all’innovazione tecnologica, dall’istruzione all’etica pubblica. I contributi sviluppati nel corso dell’evento, sintetizzati in un report restituito a coloro che hanno preso parte all’iniziativa, cofluiranno nel documento programmatico finale, che sarà presentato a Roma nel prossimo mese di giugno”.