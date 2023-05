Le opere di Debora di Lucca, realizzate con gli ulivi infettati dalla xylella, stanno conquistando la critica internazionale

ROMA – Sculture, gioelli artistici e componenti d’arredo realizzati con il legno degli alberi d’ulivo colpiti dalla famigerata Xylella per continuare a far rivivere, nell’arte, uno dei simboli più amati della Puglia e del Salento: l’ulivo secolare.

Si deve a Debora Di Lucca, un’artista a tutto tondo, insignita dell’onorificenza a Maestro Internazionale d’Arte e che testate giornalistiche nazionali e riviste di rilievo hanno definito il “trait d’Union” tra l’Arte e il Design, la felice intuizione di trasformare in opere d’arte gli ulivi colpiti dal pericoloso patogeno che, in poco tempo, ha causato la morte di un numero enorme di esemplari di piante sul territorio salentino.

Link Sponsorizzato

Un’idea che ben si colloca nel percorso umano, artistico e professionale di Debora Di Lucca, da sempre attenta alle tematiche ambientali del nostro Paese, un’artista che, secondo il critico d’arte, Vittorio Sgarbi, “avrà modo di darci sorprese, cercando soluzioni sempre originali e autonome”. Peculiarità del Maestro, infatti, è utilizzare della semplice farina di mais, che repentinamente e sapientemente lavorata, si struttura solidificandosi in ceramica. Abbinata poi a materiali pregiati quali radiche e legni di massello di scarto, si trasforma in opere uniche e particolarmente preziose, che diventano un tutt’uno con la natura. Una scelta originale ed anticonformista che vuole essere una chiara presa di posizione contro ogni forma di abuso e di spreco ambientale.

“Dipingo da quando ho cinque anni – ci spiega Di Lucca – ma quando sono diventata mamma mi sono resa conto che avrei dovuto prendermi cura della mia bambina non solo da un punto di vista psicofisico, ma anche del mondo che ci circondava. Ho deciso allora di sfidarmi e utilizzare, per quanto possibile, materiali naturali come la farina di mais o legni pregiati, che venivano scartati perché magari inappropriati per realizzare mobili. Io, invece, li vedo già rinascere e rivivere in nuove forme. La sfida non è stata facile; inizialmente gli esperimenti su piccole dimensioni andavano benissimo, ma dinanzi a grandi dimensioni tutto risultava invalicabile. E io mi incaponivo. La svolta su grosse dimensioni è iniziata con l’opera “Caronte”, dal mantello morbido, grande e sottile e il tronco di legno d’ulivo ultracinquantenne recuperata da xylella. Quest’opera, dopo essere stata esposta al Museo Stadio di Domiziano, patrimonio Unesco, è stata poi ceduta alla sede romana del Parlamento europeo. Il sapere di poter strutturare sculture, componenti d’arredo o gioielli che per l’80% sono naturali o recuperati mi fa star bene e in armonia con l’ambiente, perché torna a vivere ciò che non poteva più esistere.

Link Sponsorizzato

L’idea di utilizzare, per la creazione di opere d’arte, il legno degli ulivi colpiti da xylella nasce anche da una profonda motivazione affettiva.

“Sono nata e vissuta a Milano da genitori di origini lucane – sottolinea Debora Di Lucca – un territorio che dista solo trenta km da Taranto, una città che amo fin da piccola e che conosco molto bene. Più volte, con gli amici tarantini, ho visitato il territorio salentino, ho alloggiato nelle tipiche pajare e nei trulli della Valle d’Idria sempre circondata dai miei alberi preferiti, i bellissimi ulivi. Mi sono battuta sin da subito per difendere questo straordinario patrimonio non solo economico e culinario, per la produzione di un olio pregiato ed esportato in tutto il mondo, ma anche paesaggistico. In questi paesaggi di ulivi ultracentenari circondati da muretti a secco si respira la Storia dell’Uomo. Come non battersi per il loro recupero e come poter pensare di poter fare a meno di questo albero?

Una domanda che l’artista Di Lucca ha trasformato in impegno artistico e civile, che si concretizzerà anche nelle aule del Senato. Il prossimo 26 maggio, infatti, in occasione del convegno “La donna nell’arte, tra finanza e ambiente”, che si terrà nella sala Capitolare del Senato e che vedrà la partecipazione del critico e Maestro Internazionale d’Arte, Josè Van Roy Dalì, figlio di Salvador Dalì, saranno presenti anche le opere di Debora di Lucca realizzate con gli ulivi infettati dalla xylella.

Un’occasione in più per sottolineare che un mondo senza la bellezza degli alberi d’ulivo proprio non possiamo permettercelo!