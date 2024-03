Schianto tra moto e auto, nulla da fare per un 43enne: il dramma in Friuli Venezia Giulia

CIVIDALE/ MELISSANO – Lo schianto contro un’auto non gli ha lasciato scampo. Era originario di Melissano il 43enne Fabrizio Cimino, deceduto nella serata di ieri in Friuli Venezia Giulia, dove si era trasferito alcuni anni fa assieme alla famiglia per motivi di lavoro.

L’uomo, sposato e padre di tre figli, è rimasto coinvolto in un drammatico incidente tra la sua moto, sulla quale viaggiava da solo, ed una vettura. Sbalzato dalla sella, per lui – putroppo – non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate e così sono risultati vani i tentativi di rianimarlo.

Residente a Pulfero, piccolo centro friulano al confine con la Slovenia, Cimino aveva avviato un negozio di specialità alimentari pugliesi. La notizia della morte dell’uomo si è presto diffusa anche a Melissano, suo paese natale, dov’era molto conosciuto.