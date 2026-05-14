LecceArredo 2026: presentata la 38ª edizione del Salone dell’Arredamento

È stata presentata nella mattinata di martedì 12 maggio, nella Sala Consiglio della Camera di Commercio di Lecce, la 38ª edizione di LecceArredo, in programma dal 15 al 18 maggio 2026 in Piazza Palio.

L’appuntamento, tra i più longevi del settore nel Sud Italia, conferma anche quest’anno la propria vocazione internazionale e la crescita costante nel comparto dell’arredo e del design. Alla conferenza stampa hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni, organizzatori e aziende del settore, che hanno illustrato programma e obiettivi della nuova edizione.

Saranno oltre 130 le aziende presenti, tra marchi nazionali e internazionali, con focus su innovazione, sostenibilità, tecnologie per la casa, risparmio energetico e nuovi modelli abitativi.

Nel corso della presentazione è stato ribadito il ruolo della manifestazione come punto di incontro tra imprese, professionisti e pubblico, oltre che come osservatorio sulle tendenze dell’abitare.

Il Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, ha sottolineato il valore economico dell’iniziativa: «Questo genere di eventi muove l’economia del territorio e della provincia ed è per noi doveroso sostenerli. È importante avere un appuntamento annuale che fa da vetrina alle aziende dell’arredo, grandi e piccole, che abitano il territorio».

Per Loredana Capone, Presidente della V Commissione della Regione Puglia, la fiera rappresenta un osservatorio strategico del settore: «Una manifestazione del genere è difficile da realizzare, soprattutto in contesti periferici. L’impegno sulle fiere è importante perché serve a conoscere meglio il mercato. Un evento come LecceArredo può far emergere dati di produzione, economia e lavoro».

La Consigliera della Provincia di Lecce, Loredana Tundo, ha evidenziato il legame tra innovazione e territorio: «È stata coniugata l’esposizione delle aziende con innovazione tecnologica e sostenibilità. La fiera rappresenta un’opportunità aperta sia alle imprese storiche che alle nuove realtà».

L’Assessore comunale Severo Martini ha rimarcato la crescita della manifestazione: «Si tratta di una grande operazione di crescita territoriale ed economica che porta il nome di Lecce anche fuori regione. La sostenibilità e il vivere bene sono aspetti sempre più centrali».

Gli organizzatori Maurizio e Mauro Nardelli hanno presentato le novità dell’edizione 2026: «LecceArredo si presenta come un’edizione ancora più ricca e internazionale. Il riconoscimento di Salone Internazionale è uno stimolo a crescere ulteriormente. Tra le novità anche un calendario di eventi con talk, incontri e momenti dedicati al design e alla progettazione».

Tra gli sponsor, Parama Srl ha sottolineato il valore strategico della partecipazione: «Questa prima esperienza in fiera segna una tappa importante nel nostro percorso di crescita. LecceArredo rappresenta un’occasione per rafforzare la presenza sul territorio e valorizzare un modello che integra digitale e relazione umana».

L’inaugurazione ufficiale è fissata per venerdì 15 maggio alle 17:00, con apertura al pubblico dalle 16:30. Nei giorni successivi la fiera sarà visitabile con orario continuato.