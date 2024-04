Elly Schlein chiede a Emiliano un cambio di passo, pronto il rimpasto in Puglia: due nuove donne tra gli assessori. Travaglio: “Il problema è il trasformismo”

PUGLIA – È tutto pronto per il rimpasto in giunta: sicuramente bisognerà sostituire l’assessore ai Trasporti Anita Maurodinoia, dimissionaria in seguito allo scandalo giudiziario della compravendita dei voti, e poi la pentastellata Barone, che è andata via per la fase di riflessione avviata da M5S. Al loro posto i ben informati annunciano che arriveranno la consigliera regionale Debora Ciliento (PD) della Bat e Lucia Parchitelli (PD) di Bari. Ma poi bisognerà capire cos’altro fare per riallacciare con i pentastellati: qualcuno suggerisce la tabula rasa di tutti gli indagati. “In questi giorni ho approfondito con la segretaria Elly Schlein i termini della situazione che si è determinata a seguito di iniziative giudiziarie che, pur non avendo riferimento ad alcuna attività della Giunta regionale, non possono lasciarci indifferenti e meno che mai inermi – ha scritto, in un comunicato diffuso ieri sera, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – Darò quindi seguito alle indicazioni della segretaria con la quale condividiamo la necessità di voler dare il segno a un netto cambio di fase che dia il senso di una storia dedicata al presidio di legalità e alla lotta a ogni forma di criminalità anche attraverso l’attività politica quotidiana”.

Nel centrosinistra si percorre il difficile sentiero della diplomazia con M5S, dove a Lecce si corre ancora uniti e a Foggia si governa insieme. Ma non è facile, nel periodo elettorale, accontentare chi, marcando le distanze dal Pd, cerca di distinguersi nella gara di “purismo” e “moralità”. Uno dei quotidiani già vicini al pensiero pentastellato, “Il Fatto Quotidiano” dà un giudizio impietoso sul governatore pugliese. “Non si può accusare Emiliano e Decaro di essere dei collusi con la mafia – scrive il pungente direttore Marco Travaglio – Emiliano ne ha arrestati centinaia di mafiosi, Decaro ha fatto denunce ed è sotto scorta. Quindi, sono antimafia entrambi. Il loro peccato è il trasformismo”. L’accoglienza di pezzi della destra viene stigmatizzata e definita “spregiudicatezza”. Nella maggioranza Emiliano sono finiti anche uomini simbolo della destra fittiana: si pensi a Rocco Palese, ieri duro e puro avversario di Vendola e dell’attuale governatore e oggi suo assessore alla sanità. L’accusa mossa da Travaglio è che Emiliano pur di mantenere il potere, che detiene da 25 anni, abbia imbarcato chiunque.

Quindi, oggi qualcuno pensa che il cambio di passo si possa attuare solo con un radicale allontanamento di chi incappa in vicende giudiziarie. Il guaio è che poi, molte di queste vicende si concludono con clamorose assoluzioni. Inoltre, per governare bisogna poggiarsi su una solida base di numeri e le cose cominciano a non essere più così tranquille per il governatore, che vede la sua “corsa verso Roma” intaccata sul piano dell’immagine da tutta questa situazione.