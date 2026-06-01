Senza sosta i controlli della Polizia: una denuncia per spaccio e due segnalazioni

Le attività, disposte dal Questore Giampietro Lionetti e coordinate dalla Questura di Lecce, hanno interessato in particolare i comuni di Copertino, Gallipoli, Nardò, Racale e Taviano. L’obiettivo principale era la prevenzione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati contro il patrimonio, della criminalità minorile e delle criticità rilevate nei pressi di alcuni esercizi commerciali.

Per garantire un controllo più capillare del territorio sono stati impiegati equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, insieme ai Commissariati di Pubblica Sicurezza. Le pattuglie hanno presidiato le aree considerate sensibili e maggiormente frequentate da soggetti già noti alle forze dell’ordine.

Nel corso delle attività sono state identificate complessivamente 3.856 persone e controllati 1.687 veicoli. A Nardò, inoltre, sono stati effettuati controlli in quattro bar, che hanno portato alla contestazione di un illecito amministrativo per occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione. Le verifiche si sono svolte con il supporto congiunto di Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale di Nardò e Copertino, con l’elevazione di dieci sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Ulteriori controlli hanno interessato esercizi pubblici anche a Taviano e Racale.

Sul fronte antidroga, nella tarda serata del 31 maggio 2026, la Squadra Mobile della Questura ha denunciato in stato di libertà un uomo di 46 anni, residente a Ruffano, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire un presunto giro di spaccio che l’uomo avrebbe gestito anche attraverso una struttura ricettiva tipo B&B nel territorio comunale.

Durante i controlli, l’uomo è stato fermato e sottoposto a perquisizione. Gli agenti hanno rinvenuto le chiavi di una stanza riconducibile alla sua disponibilità. All’interno dell’alloggio, nel cassetto di un comodino, sono stati trovati due panetti di hashish per un peso complessivo di 133,75 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre il 46enne risulta ora iscritto nel registro degli indagati.

Nella stessa serata, gli agenti delle Volanti della Questura di Lecce hanno inoltre segnalato alla Prefettura due uomini maggiorenni per possesso di sostanza stupefacente destinata a uso personale.