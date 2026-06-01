Santa Rosa rinasce: due milioni per il nuovo Activity Park tra sport, socialità e innovazione

LECCE – Da struttura abbandonata e segnata dal degrado a nuovo cuore pulsante del quartiere. L’amministrazione comunale ha presentato questa mattina nella Sala Giunta di Palazzo Carafa il progetto esecutivo del “Santa Rosa Activity Park”, un intervento da oltre due milioni di euro destinato a trasformare il vecchio complesso sportivo di via Adda in un moderno hub di innovazione sociale, sport, benessere e partecipazione. Un’opera che punta a restituire ai residenti uno spazio pubblico strategico e che, nelle intenzioni del Comune, dovrà diventare un punto di riferimento non soltanto per il rione Santa Rosa ma per l’intera città.

A illustrare il progetto sono stati il sindaco Adriana Poli Bortone, il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Roberto Giordano Anguilla, il vicepresidente della Regione Puglia Cristian Casili, l’amministratore delegato di Italiacamp Fabrizio Sammarco, il dirigente comunale Giovanni Puce, il capo di gabinetto Angelo Tondo e la progettista Marina De Marco. Proprio il vicesindaco Giordano Anguilla ha rivendicato la scelta politica che ha guidato l’intervento: “Rifiutiamo la cultura della demolizione. Abbiamo scelto la strada del recupero intelligente e del rispetto della nostra storia per attivare un presidio sociale che rimarrà nel tempo”.

Le tavole progettuali mostrano in maniera evidente la trasformazione prevista. L’attuale immobile, oggi inutilizzato e vandalizzato, sarà recuperato e rifunzionalizzato senza abbattimenti. Gli spazi interni ospiteranno una grande sala polifunzionale destinata ad attività sociali, culturali e formative, ambienti per laboratori, sale dedicate ai servizi di quartiere, spazi per associazioni e un’area ristoro con bar indipendente affacciato su una piazzetta centrale pensata come luogo di incontro. Il layout degli arredi evidenzia un’organizzazione orientata alla massima flessibilità d’uso, con ambienti capaci di accogliere contemporaneamente attività differenti e utenti di tutte le età.

All’esterno il progetto prevede il recupero del campo da basket esistente, che sarà coperto e reso utilizzabile durante tutto l’anno, mentre il vecchio campo da calcetto lascerà il posto a due nuovi campi da padel. Troveranno spazio anche percorsi pedonali, aree verdi attrezzate, spazi per il fitness all’aperto e una velostazione collegata ai servizi di mobilità sostenibile. Una struttura moderna in acciaio e vetro ospiterà attività sportive, ginnastica e manifestazioni pubbliche, mentre l’intero complesso sarà alimentato da impianti ad alta efficienza energetica e da un sistema fotovoltaico progettato per ridurre al minimo l’impatto ambientale.

Particolarmente significativo è il percorso partecipativo che ha accompagnato la nascita dell’opera. Come illustrato durante la conferenza, il progetto è stato costruito attraverso focus group, tavoli tecnici, incontri pubblici, laboratori giovanili e momenti di confronto con i cittadini svolti nel corso del 2025 nell’ambito della Strategia Urbana Territoriale finanziata dal programma regionale Fesr-Fse. Da questo percorso è emersa con forza la richiesta di nuovi spazi sportivi e sociali, trasformata oggi in un progetto concreto.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è recuperare un luogo simbolico del quartiere e restituirgli una funzione stabile e duratura. Il “Santa Rosa Activity Park” nasce infatti come un vero e proprio ponte tra generazioni, dove sport, cultura, inclusione e servizi di prossimità possano convivere nello stesso spazio. Se il cronoprogramma sarà rispettato, il cantiere si concluderà entro novembre 2026, quando il quartiere potrà riappropriarsi di un’area che per anni ha rappresentato un problema e che ora si candida a diventare uno dei principali poli di aggregazione della città.