730 posti disponibili nel leccese, il 10 giugno torna ICT Day a Lecce

Con 32 aziende partecipanti e un’intera giornata di incontri e colloqui, torna l’ICT Day, l’importante evento organizzato dal Centro I-STORE dell’Università del Salento in collaborazione con Regione Puglia per il tramite di ARPAL Puglia, Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro. L’appuntamento è per mercoledì 10 giugno dalle ore 9:00 alle ore 16:30 presso l’Edificio “Angelo Rizzo”, Aula Y3, Complesso Ecotekne – Lecce.

L’evento è rivolto in via principale ma non esclusiva a studenti e studentesse, laureandi e laureande, laureati e laureate, dottorandi e dottorande di ricerca o assegnisti e assegniste di ricerca nell’ambito ICT, dell’intelligenza artificiale e della digital transformation: coloro che parteciperanno potranno scoprire le tante opportunità per la propria carriera incontrando direttamente referenti delle aziende operanti nel settore ed affiliate al Centro I-STORE (https://istore.unisalento.it) di UniSalento, diretto dal professor Luigi Patrono. Potranno, inoltre, comprendere sinteticamente il loro ambito applicativo e le opportunità lavorative che offrono, interagendo direttamente con loro attraverso un primo colloquio conoscitivo in presenza. Per prenotare i colloqui in presenza, ci si dovrà registrare con anticipo sulla piattaforma UniSalento, allegando uno short CV e selezionando le aziende alle quali si intende sottoporre la propria candidatura. Nell’ambito di mareAsinistra, la Strategia della Regione Puglia per l’attrazione e valorizzazione dei talenti, i candidati e le candidate residenti o domiciliati fuori dalla Puglia potranno prenotare anche un colloquio da remoto. La piattaforma è raggiungibile al seguente link: https://www.unisalento.it/ict-day-2026-evento#/partecipante/0

RECRUITING WEEK SOCIO-SANITARIO E SOCIO-PEDAGOGICO: LE IMPRESE POTRANNO ADERIRE FINO AL 3 GIUGNO

C’è tempo fino al 3 giugno prossimo per le imprese che vorranno aderire alla seconda edizione della Recruiting Week di ARPAL puglia dedicata al comparto sanitario, farmaceutico, socio-sanitario e socio-pedagogico.

Le aziende possono prenotare la propria postazione contattando il CPI di riferimento entro mercoledì. I colloqui si terranno presso le sedi dei Centri per l’Impiego, dalle ore 14:00 alle ore 17:00, secondo il seguente calendario:

lunedì 15 giugno: CPI di Gallipoli, Martano e Poggiardo;

martedì 16 giugno: CPI di Campi Sal., Galatina e Tricase;

mercoledì 17 giugno: CPI di Maglie e Nardò;

giovedì 18 giugno: CPI di Lecce e Casarano.

Nell’ambito della strategia regionale #mareAsinistra, inoltre, è prevista la possibilità di selezionare candidati e candidate domiciliati o residenti fuori regione attraverso colloqui da remoto, che saranno organizzati dal 15 al 30 giugno dai Centri per l’Impiego.

Il Report speciale, con tutte le offerte della Recruiting Week, sarà disponibile per l’utenza a partire dall’8 giugno e sarà consultabile al seguente link:

https://tinyurl.com/49h9hebv .

IL REPORT SETTIMANALE: 730 OPPORTUNITÀ OCCUPAZIONALI

Il Report settimanale delle occasioni di impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva 262 annunci per un totale di 730 posizioni aperte.

Il comparto che traina nettamente la richiesta è il settore turismo, ristorazione e food delivery, che da solo offre ben 230 inserimenti. Seguono, con numeri significativi, l’ambito delle costruzioni e installazione impianti con 121 posizioni e il settore pulizie e multiservizi, indotto del turismo, con 77 posti. Notevole anche la richiesta nel comparto delle telecomunicazioni che registra 50 posizioni, seguito dal commercio con 48 posti disponibili e dall’industria e settore metalmeccanico che ha 46 posizioni. Nell’industria del legno si registrano 29 possibilità, mentre il settore amministrativo e informatico ne offre 17.

Tra gli altri ambiti, si attestano a 16 posizioni ciascuno il settore tessile-abbigliamento-calzaturiero, il comparto della sanità, servizi alla persona e farmaceutico, e il comparto riparazione veicoli e trasporti.

Il settore bellezza e benessere propone otto posti, seguito da agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente con sei posizioni e dall’artigianato che ne ha cinque. Chiudono il quadro il settore pedagogico e istruzione con due posizioni.

Per il Collocamento Mirato, sono disponibili 12 posizioni per persone appartenenti a categorie protette (art. 18 L. 68/99) e tre per persone con disabilità (art. 1 L. 68/99).

Il bollettino include, infine, offerte per otto tirocini formativi e diverse proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Resta aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

La ricerca di personale effettuata da ARPAL rispetta sempre il d.lgs. 198/2006 ed è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.