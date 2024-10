In arrivo 200 milioni di euro per infrastrutture: un intervento cruciale per 2 passaggi a livello a Galatina. A firma del senatore Roberto Marti e del consigliere regionale Gianni De Blasi

PUGLIA – “Siamo entusiasti di annunciare la proposta avanzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sotto la guida di Matteo Salvini, che prevede un investimento di circa 200 milioni di euro per interventi infrastrutturali nella regione Puglia” – dichiarano il senatore Roberto Marti ed il consigliere della Regione Puglia Gianni De Blasi. “Questo progetto, parte dell’accordo di coesione tra il Governo e la Regione Puglia sul Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027” – specifica Marti – e rappresenta un’opportunità straordinaria per migliorare le infrastrutture e stimolare lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

In particolare, ci teniamo a sottolineare l’importanza del completamento e della messa in sicurezza della strada statale 100, un intervento fondamentale che abbiamo sostenuto con determinazione. È essenziale che l’iter autorizzativo proceda senza intoppi, affinché i benefici per la comunità possano realizzarsi al più presto” – conclude il Senatore.

“Un’altra iniziativa di grande rilevanza riguarda la soppressione di 2 passaggi a livello sulla linea ferroviaria Lecce-Gallipoli, con particolare riferimento a quello che interessa il comune di Galatina. Attraverso l’adeguamento dei sottopassi esistenti e la creazione di nuove infrastrutture, si punta a garantire una mobilità più sicura e moderna per tutti i cittadini.” specifica il consigliere De Blasi che aggiunge: “Questi interventi non solo miglioreranno la sicurezza, ma contribuiranno anche a rendere la nostra Regione più attrattiva e competitiva a livello nazionale e internazionale.”

“Questi investimenti sono la prova tangibile della sinergia tra il Governo centrale e la nostra Regione, e siamo certi che porteranno benefici concreti a tutti i pugliesi. Continueremo a lavorare insieme per assicurare che questi progetti si realizzino nel minor tempo possibile, contribuendo così a costruire un futuro migliore per la Puglia” – concludono Marti e De Blasi.