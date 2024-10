“Nuda per le vie del paese” su volere del santone: nuova denuncia sulla setta

MIGGIANO (Lecce) – Una seconda denuncia nell’inchiesta sul santone dio Miggiano. Per la quale, però, è stata avanzata richiesta di archiviazione. In questo secondo caso, l’adepta di Khadir, è una donna, di 36 anni, che chiameremo con il nome di Stefania. Dalla Sicilia fino al basso Salento, Miggiano. Che si alla “comunità religiosa” in un periodo di estrema fragilità per lei: non appena chiude una relazione sentimentale, decide di avvicinarsi alla setta. È ottobre del 2022 quando arriva a Foggia all’insaputa dei suoi genitori. Il motivo? Incontrarsi con il santone. Per giorni condividono un appartamento preso in affitto per unirsi alla setta con un battesimo che, a dire del guru, le avrebbe consentito di rinascere.

Un rito vero e proprio con cui sancire l’affiliazione: gettata in una vasca, Stefania perde i sensi tra le braccia del guru per allontanare i demoni dal suo corpo. Completato il rito di iniziazione, ecco la conversione vera e propria con l’accettazione dei principi e delle regole imposte dalla comunità: mangiare solo quando si ha fame e bere solo se si ha sete; astensione dal lavoro dal tramonto del venerdì al tramonto del sabato; fare proprio il concetto dell’inutilità del denaro e lunghe preghiere con letture della bibbia in vari momenti della giornata.

Stefania, ormai, ha la consapevolezza che sia questo l’unico sistema di vita in grado di offrirle la serenità, la sicurezza e la protezione perse nei mesi precedenti. In netta antitesi con i genitori: denigrati e definiti “pagani”. In breve, la donna acquisisce una dipendenza totale sia pure a distanza dall’”eletto”, allontanandosi dalla società. Ogni sua decisione – dice ai genitori – deve essere vagliata dal “maestro”. Del quale è pronta a soddisfare ogni sua richiesta. Come a fine 2022 quando – su espressa volontà di Kadir -_Stefania percorre le strade del suo paese completamente nuda reagendo come un’indemoniata nei confronti di chi prova a fermarla. Ma lei è sicura “di averlo fatto per un sacrificio al Signore e di essere pronta a rifarlo se le venisse richiesto nuovamente”.

Di recente, però, la situazione precipita. Stefania abbandona famiglia e lavoro per stabilizzarsi nell’abitazione del santone. A oltre 500 chilometri da casa perché il “guru – come dice ai genitori nei sempre più sporadici contatti telefonici – è un figlio di Dio”.