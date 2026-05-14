Le previsioni meteo di domani 15 maggio 2026

Puglia – Nuvolosità in transito al mattino con possibilità di precipitazioni sparse sulle zone settentrionali, maggiori schiarite altrove. Tra pomeriggio e sera tempo più asciutto con nubi sparse e spazi di sereno. Tornano le piogge nel corso della nottata sui settori settentrionali.

NAZIONALE

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse specie tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata e in nottata poche variazioni con cieli nuvolosi, piogge sparse e locali temporali.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge sulla Sardegna e locali fenomeni anche tra Molise e Puglia settentrionale, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio ancora piogge sparse e locali temporali sulla Sardegna, soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nella notte piogge e temporali in arrivo sulla Campania.



Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia, massime in diminuzione al Centro-Nord ed in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.