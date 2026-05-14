Le previsioni meteo di domani 15 maggio 2026

Puglia – Nuvolosità in transito al mattino con possibilità di precipitazioni sparse sulle zone settentrionali, maggiori schiarite altrove. Tra pomeriggio e sera tempo più asciutto con nubi sparse e spazi di sereno. Tornano le piogge nel corso della nottata sui settori settentrionali.
NAZIONALE
AL NORD
Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge sparse, neve sulle Alpi dai 1400-1500 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali da sparsi a diffusi, neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri. In serata e nella notte ancora precipitazioni da isolate a sparse con neve a quote medie anche in Appennino.
AL CENTRO
Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse specie tra Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto sulle coste adriatiche. In serata e in nottata poche variazioni con cieli nuvolosi, piogge sparse e locali temporali.
Al mattino piogge sulla Sardegna e locali fenomeni anche tra Molise e Puglia settentrionale, nuvolosità e schiarite altrove. Al pomeriggio ancora piogge sparse e locali temporali sulla Sardegna, soleggiato sulle altre regioni. In serata tempo per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, mentre nella notte piogge e temporali in arrivo sulla Campania.
Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia, massime in diminuzione al Centro-Nord ed in aumento al Sud e sulle Isole Maggiori.