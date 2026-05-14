Oltre 4.300 pasti donati nel Salento: l’impegno solidale di Ristosì Srl per McDonald’s

LECCE – Prosegue con risultati significativi l’impegno sociale di Ristosì Srl per McDonald’s, attraverso una serie di iniziative solidali realizzate in collaborazione con associazioni ed enti caritativi del territorio salentino.

Nel corso del progetto sono stati donati complessivamente oltre 4.370 pasti nei ristoranti presenti nella provincia di Lecce, tra cui le sedi di Lecce, Surbo e Galatina, a sostegno delle persone e delle famiglie in condizioni di difficoltà.

Le attività rappresentano un esempio concreto di sinergia tra impresa e terzo settore, con l’obiettivo di garantire supporto alimentare e vicinanza alle fasce più fragili della popolazione locale. Un’iniziativa che rafforza il legame tra i ristoranti e il territorio, inserendosi in un più ampio percorso di responsabilità sociale portato avanti negli anni.

«Crediamo che anche un gesto semplice, come la donazione di un pasto caldo, possa fare la differenza nella vita di molte persone. Queste iniziative dimostrano il valore della collaborazione tra aziende, associazioni e volontariato locale», sottolinea l’azienda.

Attraverso queste azioni, Ristosì Srl e McDonald’s confermano il proprio impegno a sostegno delle comunità locali, contribuendo in modo concreto al benessere sociale del territorio pugliese.