I comuni limitrofi ad Avetrana dove è stato girato “Qui non è Hollywood”: “Bene il cambio del titolo, non avremmo detto sì”

AVETRANA – L’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole ha appreso con favore la notizia dell’esecuzione, da parte della casa cinematografica Groenlandia s.r.l. e di The Walt Disney Company Italia, del provvedimento del Giudice del Tribunale di Taranto in relazione alla rettifica del titolo della miniserie “Avetrana. Qui non è Hollywood”, espungendone il nome della cittadina, poiché foriera di rischi per l’immagine della stessa. È la prima volta che un giudice interviene in maniera così importante su un’opera artistica.

“Condividiamo la soluzione giudiziale anche perché l’originaria denominazione suscitava danni all’immagine dell’intera Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole

per il rischio di essere omologati ad eventi terribili di cronaca nera, anziché essere rievocati per le bellezze storiche, artistiche, culturali e paesaggistiche che caratterizzano l’intero territorio.

Ci preme, anzitutto manifestare la nostra vicinanza alla famiglia della giovane Sara, colpita da una profonda tragedia ne ha segnato il prosieguo della propria esistenza.

In secondo luogo, intendiamo manifestare la nostra vicinanza e solidarietà al collega sindaco Antonio Iazzi ed all’intera cittadinanza che rappresenta che con tenacia stanno tentando di scrollarsi di dosso i possibili pregiudizi legati al terribile fatto di cronaca.

Ci consta sottolineare, infine, che il nulla osta alla casa cinematografica per girare alcune riprese della serie televisiva nei nostri territori fu concesso perché il nome della cittadina ‘Avetrana’ non compariva nel titolo, altrimenti avremmo certamente negato tale possibilità.

Auspichiamo, peraltro, che il contenuto dell’opera renda giustizia della civiltà e laboriosità dei cittadini di Avetrana e di tutta l’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole e della Regione Puglia, di cui siamo onorati di far parte” – concludono Giuseppe Fischietti, Presidente dell’Unione dei Comuni Terre del Mare e del Sole, Sindaco di Fragagnano e i componenti della Giunta dell’Unione Alfredo Longo, Sindaco di Maruggio, Lucia Palombelli, Sindaco di Lizzano, Vincenzo Damiano, Sindaco di Leporano

Pietro D’Alfonso, Sindaco di Pulsano, Francesco Turco, Sindaco di Torricella.