Veetti pubblica il nuovo singolo “Origini” disponibile su tutte le piattaforme digitali

Dopo il percorso introspettivo raccontato nei lavori precedenti, Veetti apre ufficialmente un nuovo capitolo del suo percorso artistico con “Origini”, il singolo fuori a mezzanotte di venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme digitali.

“Origini” è il manifesto emotivo di una nuova fase creativa, un punto di partenza autentico e personale attraverso cui l’artista pugliese sceglie di raccontarsi senza filtri, tornando alle radici del proprio vissuto umano e musicale.

Con una scrittura diretta, intensa e profondamente visiva, Veetti trasforma memoria, identità e appartenenza in immagini contemporanee, capaci di parlare a una generazione che vive costantemente sospesa tra il bisogno di partire e quello di ritrovare sé stessa.

Dal punto di vista sonoro, “Origini” segna un’evoluzione importante nel mondo dell’artista: atmosfere più mature, una produzione che fonde elementi organici ed elettronici e una direzione musicale capace di ampliare ulteriormente l’immaginario del progetto mantenendone intatta la componente emotiva.

Il singolo anticipa infatti una nuova fase artistica in cui Veetti esplora linguaggi differenti senza perdere la sensibilità che ha reso riconoscibile la sua musica negli ultimi anni.

BIO

Simone Vitti, in arte Veetti, classe 1997, è un cantautore nato a Napoli e cresciuto a Lecce. Il suo progetto prende forma insieme a un collettivo di giovani creativi con cui sviluppa non solo la musica, ma anche tutto l’universo estetico e visivo che accompagna ogni release.

Negli anni ha costruito un’identità precisa attraverso un mix di R&B, pop ed elettronica, distinguendosi per un immaginario intimo e cinematografico che spesso lascia spazio alle storie dei brani più che alla presenza diretta dell’artista.

Nel suo percorso figurano i singoli “Vetri di Lacrime”, “Pantaloni Bucati”, “Rigel” e “Lievito”, oltre all’EP “Nel caso non dovessimo rivederci”, progetto che ha contribuito a definire la sua cifra stilistica nel panorama indipendente italiano.

Con “Origini”, Veetti inaugura ora una direzione nuova: più personale, più consapevole e profondamente connessa all’esigenza di raccontare la propria verità.