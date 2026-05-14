Insulti sessisti all’ex assessora Rita Miglietta, a processo in quattro per diffamazione aggravata

LECCE – Insulti sessisti sotto alcuni post rivolti all’ex assessora del Comune di Lecce, Rita Miglietta, delegata alle politiche urbanistiche, rigenerazione urbana, valorizzazione marine, social housing, patrimonio pubblico e piano verde. In quattro sono stati rinviati a giudizio subito dopo l’udienza predibattimentale: Oronzo De Matteis, di 69 anni, Egidio Personè, di 72, Antonio Petracca, di 67 e Daniele Brunetti, di 60, tutti di Lecce.

Gli imputati cercarono anche di cancellare i post ore dopo la pubblicazione. Ma il tentativo di far sparire le tracce non è servito per evitare i guai. E, sulla scorta delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Massimiliano Carducci, la giudice della prima sezione penale Maddalena Torelli, ha disposto il rinvio a giudizio dei quattro con l’accusa di diffamazione aggravata a mezzo Internet.

Su Facebook, direttamente dai propri account, i quattro pubblicarono numerosi post contenenti immagini, fotografie ed espressioni sessiste, volgari e offensive. Ad agitare il dibattito politico sui social fu un post di Petracca, il 6 agosto del 2024. Mostrava il bacino di Acquatina, nei pressi della marina di Frigole, privo di barche ormeggiate. E franò un profluvio di insulti e offese, dalla chiara matrice sessiste, sull’incolpevole assessora. Gli attacchi andarono avanti anche dopo la denuncia della Miglietta depositata per il tramite del proprio avvocato, il legale Giuseppe Fornari.

Altri post, infatti, vennero pubblicati nei mesi successivi da De Matteis e messi nero su bianco nel decreto: uno risale al 19 marzo 2024 con espressioni sessiste rivolte all’assessora; cinque giorni dopo, venne pubblicata una dichiarazione provocatoria in cui venivano paventate azioni legali contro chi aveva sporto denuncia, e infine immagini a sfondo sessuale corredate da frasi che non lasciavano spazio a interpretazioni. Il 3 aprile seguì un altro post dal contenuto denigratorio: un attacco personale che descriveva certe persone come “piene di boria e arroganza, specialmente con i più deboli”, con riferimenti diretti all’assessora e alle sue capacità istituzionali.

Nel decreto, poi, comparivano anche gli attacchi rivolti, sempre con alcuni post, all’allora sindaco di Lecce, Carlo Salvemini e al Partito democratico, accusati di aver imbastito una compravendita di voti. In particolare, De Matteis, il 24 marzo 2024, scriveva: “Prima di votare Salvemini pensateci, nemmeno se vi danno 200 euro o altre false promesse, x il voto, ricordatevi che è la vostra terra loro la stanno distruggendo. Mettetevi una mano sulla coscienza quando sarà il momento di tirare una x”. A difendere gli imputati, ci penseranno gli avvocati Umberto Leo, Tania Rizzo e Augusto Loffreda.

L’ex assessora ai tempi della giunta Salvemini, assistita dall’avvocato Giuseppe Fornari, ha deciso di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del grave danno subìto a seguito dei fatti contestati: le dichiarazioni degli imputati, infatti, ne hanno profondamente offeso la dignità, l’onore, la reputazione e il decoro professionale, costituendo, secondo i relativi parametri forensi, episodi di elevata gravità, in considerazione del ruolo istituzionale rivestito all’epoca dall’architetto Miglietta. Il processo avrà inizio il 22 settembre 2026 davanti alla giudice Bianca Maria Todaro.