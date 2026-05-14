LECCE – Blue Economy New Skills: UniSalento protagonista a Zara con dottorandi e dottorande, studenti e studentesse salentini. Tre giorni di confronto internazionale su innovazione, pesca e turismo costiero. Dal 4 al 6 maggio, la città croata di Zara ha ospitato l’Innovation Open Day dedicato al Fisheries Tourism, evento centrale del progetto Blue Economy New Skills finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia, di cui il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali dell’Università del Salento è partner.

Al centro dell’appuntamento, le piccole e medie imprese della contea di Zara attive nei settori della pesca e del turismo ittico: un palcoscenico di buone pratiche, modelli di business innovativi e nuovi approcci allo sviluppo di un’economia sostenibile legata al mare e alle aree costiere.

UniSalento era presente con i dottorandi e le dottorande dell’Ateneo e con una delegazione di studenti, studentesse e docenti del Liceo De Giorgi (Lecce), dell’Istituto Deledda (Lecce) e del Nautico Vespucci (Gallipoli). Tutti hanno preso parte alle sfide della Young Area, competendo con giovani ricercatori e studenti croati nel Blue Way Hackathon, sotto la guida scientifica del professor Alberto Basset e della dottoressa Franca Sangiorgio, responsabili di progetto, e con il supporto amministrativo della dottoressa Francesca Gigante.

La competizione è stata vinta dal team composto da due studentesse del Liceo De Giorgi di Lecce, Emma Pinto e Sara Maffeo, insieme ad Alessandro Fiore, dottorando di UniSalento e a studenti e studentesse di un’altra università.

«Essere presenti a Zara è stato un segnale preciso: la ricerca sulla blue economy non può restare confinata all’università. Costruire una comunità di pratica che unisca ricercatori, giovani e imprese del territorio è esattamente la direzione che questo progetto intende percorrere» ha dichiarato il professore Basset.

Il progetto Blueslinks proseguirà con un nuovo appuntamento aperto al territorio: l’Info Day sulla pesca e sul turismo della pesca, previsto per domani, 15 maggio, presso il MUST di Lecce.