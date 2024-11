I pentastellati, pronti alla corsa pugliese tra i progressisti, si riorganizzano sul territorio: Galatina e Tuglie, Antonaci e De Salve “autorizzati M5S”

SALENTO – I pentastellati si riorganizzano sul territorio per affrontare al meglio la sfida cruciale delle elezioni regionali. A livello nazionale si combatte ancora la battaglia per uscire dalla casa del padre (Beppe Grillo). Tra le novità c’è la scrittura privata in cui ci si impegnava a non contestare nome e simbolo e il vincolo per il fondatore di non favorire altre associazioni. Ora si rivoterà per prendere le distanze da Grillo, ma lui vuole più garanzie sul voto online. Quindi, mentre il braccio di ferro continua, in Puglia è certo che si correrà con i progressisti, probabilmente a sostegno di Decaro. Quindi, sui territori ci si riorganizza e ci si prepara a una sfida fondamentale.

“La famiglia dei consiglieri comunali accreditati all’utilizzo del simbolo M5S si allarga in provincia di Lecce dopo il nullaosta pervenuto da Roma, che autorizza Antonio Antonaci e Andrea De Salve a rappresentare i pentastellati rispettivamente in seno ai Consigli comunali di Galatina e Tuglie“. È quanto dichiarato dai Coordinatori M5S per la Puglia e la Provincia di Lecce, Leonardo Donno e Iunio Valerio Romano, a margine della presentazione del libro ‘La strada giusta’ del Vicepresidente M5S Mario Turco, avvenuta ieri sera a Galatina presso il Palazzo della Cultura. “Antonio Antonaci, medico di famiglia, consigliere all’Ordine dei Medici Chirurghi di Lecce per molti anni, da sempre impegnato al servizio della comunità e sensibile alle tematiche sanitarie e del territorio, e Andrea De Salve, agente di Polizia penitenziaria e studente di Giurisprudenza, sono aderenti ai Gruppi territoriali di Galatina e Tuglie e con la loro azione – precisano Donno e Romano – hanno dato prova di ispirarsi ai principi e ai valori che sono alla base del pensiero etico e politico del MoVimento 5 Stelle. A loro va l’augurio di buon lavoro, nella convinzione che sapranno rappresentare le istanze identitarie con disciplina e onore”.

“Siamo onorati e orgogliosi dell’opportunità che ci è stata riconosciuta dal Presidente Giuseppe Conte e da una comunità politica da sempre vicina ai più fragili”. Questo il primo commento dei consiglieri Antonaci e De Salve.