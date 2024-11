Regionali, Puglia Popolare resta nel centrodestra e mette sul tavolo di coalizione il nome di Cassano per alzare la posta. Valente nominato commissario

LECCE – L’appuntamento elettorale più importante si avvicina sempre di più e il centrodestra può vantare una solida alleanza scippata a Michele Emiliano, quella con Puglia Popolare. I centristi mettono sul tavolo di coalizione il nome di Massimo Cassano come candidato per la corsa alla presidenza della Regione. Su quel tavolo ci sono già i nomi del forzista Andrea Caroppo e del sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato (FdI). Qualcuno fantastica sulla candidatura del noto conduttore televisivo Nicola Porro, a capo di un centrodestra che dovrebbe sfidare uno dei nomi più popolari del centrosinistra, Antonio De Caro.

La partita per il centrodestra è tutta in salita, ma avere i centristi che 5 anni fa non c’erano è già un passo in avanti: sarà una lotta all’ultimo voto. A dare man forte come candidato al consiglio regionale ci sarà Luigi Mazzei (la scorsa volta ha sfiorato l’elezione).

Nella serata del 29 novembre, in una sala gremita, su convocazione del commissario provinciale di Lecce, Luigi Mazzei, si è tenuta, presso l’ Hotel Hilton, l‘assemblea di Puglia Popolare, alla presenza dei vertici del coordinamento regionale, Massimo Cassano, Carlo Laurora e Gaetano Brattoli, delle dirigenze territoriali regionali, provinciali e cittadine, con la partecipazione di tanti amministratori del movimento, tra gli altri i consiglieri comunali di Lecce Lara Cataldo e Gianmarco Pagliaro capogruppo di Puglia Popolare Lecce, nonché l’assessore Andrea Guido. Nel corso dell’incontro si è proceduto all’apertura ufficiale della campagna adesioni 2024/2025 ed alla comunicazione della nomina dei responsabili organizzativi del Movimento leccese: è stato nominato commissario cittadino Gigi Valente. Il suo vice è Giorgio Leo. La nuova presidente cittadina sarà Barbara Cafaro.

“È stata tracciata la linea politica del movimento saldamente ancorato nella maggioranza di centrodestra a sostegno di Adriana Poli Bortone a Lecce ed in proiezione delle regionali Puglia Popolare si prepara a scendere in campo con i suoi uomini più rappresentativi da Massimo Cassano a Bari, Carlo Laurora nella BAT e Luigi Mazzei nel Salento – scrivono i vertici in un comunicato congiunto – La consapevolezza di essere stati sempre determinanti per la coalizione sostenuta ha fatto sempre crescere l’attratività di Puglia Popolare su tutto il territorio regionale”. I centristi, in caso di vittoria, puntano all’assessorato, ma c’è anche la partita interna da vincere: prendere più voti in Puglia di un’Udc che oggi è svuotata.