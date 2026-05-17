Alla scoperta del Salento: Poggiardo, il comune che nacque grazie ad un bue

Narra la leggenda che in tempi antichi, molto antichi, tre casali furono rasi al suolo, così i superstiti iniziarono a vagare alla ricerca di un terreno su cui ricostruire case e vite, ma non sapendo scegliere, decisero di affidarsi ad un bue, così lo lasciarono libero di pascolare ed esplorare e il luogo in cui si fermò fu quello prescelto per l’edificazione del nuovo villaggio.

Di certo sappiamo che nel territorio di Poggiardo, in epoca messapica sorgeva l’insediamento di Vaste, distrutto da Guglielmo il Malo nel 1147, un’area di circa 20 ettari oggi trasformata in Museo all’aperto.

Il territorio di Poggiardo è un parco delle meraviglie per gli appassionati di storia e archeologia, molti i siti emersi sulla Serra, tra grotte carsiche e percorsi sotterranei costellati da stalattiti e stalagmiti, ma affasciante è anche la Pineta dei Marinossi, il Bosco dei reali e tutta l’area della Falca.

Tornando ai documenti storici, gli ultimi anni del 1300 furono animati dalla guerra tra gli Angiò e i Manfredi di Sicilia, con lungimiranza, Poggiardo di schierò dalla parte dei vincitori, gli Angiò e questo comportò una serie di benefici, l’annessione al Principato fu l’occasione per incentivare la costruzione di misure difensive all’avanguardia, nello specifico il castello e le mura di cinta.

Fu la famiglia Guarini a partire dal 1455 a proseguire i lavori costruendo il torrione del palazzo, e la regina Giovanna II d’Angiò contribuì alla crescita del feudo, ma fu la tragica distruzione di Castro a segnare la svolta, perché Mons. Luca Antonio Resta trasferì lì la sua residenza vescovile.

Il Palazzo ducale, Palazzo Guarini, risale al 1300, la sua struttura risponde perfettamente alla funzione di difesa e vedetta, nel 1400 fu ampliato, il fossato fu recintato e trasformato in agrumeto nel 1600 perdendo la sua originaria funzione, nel comune molte architetture civili e militari sono ancora visibili e ben conservate, come Palazzo Pipini, Palazzo Carluccio, Palazzo Lucrezio, Palazzo Positano, Palazzo Sossi, Palazzo Sticchi, Palazzo Circolone e Palazzo Episcopo, edificato nel 1700 e oggi adibito a uffici e attività commerciali, famoso per la maestosità del giardino, conosciuto come Villa Piscopo, con viali e piante mediterranee, nonché per la due torrette da tutti conosciute come le “Sentinelle”.

Del 1800 è il Sedile, edificato sulle rovine di uno più antico, mentre la Torre dell’Orologio, costruita alcuni decenni dopo, è caratterizzata dalla presenza di una campana.

La Chiesa Madre di Poggiardo è dedicata a San Salvatore, tra le sue mura fu ordinato sacerdote San Giuseppe da Copertino, la facciata rispetta lo stile del 1600, la trabeazione sostenuta da paraste con capitelli corinzi la divide in due parti, sul portale di ingresso è possibile vedere lo stemma civico, le date incise sulla finestra, 1716 e 1737 indicano con molta probabilità, l’inizio e la fine dei lavori.

La pianta è a croce latina con tre cappelle per lato lungo la navata, gli altari nel transetto sono dedicati a San Luigi Gonzaga e a Sant’Oronzo. La cassa dell’organo settecentesco e il baldacchino della mensa sono esempio perfetto dei fasti settecenteschi, esattamente come il soffitto decorato con stucchi.

Alla maestria di Corrado Giaquinto è attribuita la tela della Madonna del Roasio, ma degne di nota sono anche le statue in legno policromo e la Madonna della Grotta.

Sul lato destro della Chiesa Madre sorge la Chiesa della Madonna Immacolata, struttura del 1600 con un prospetto semplice arricchito da un finestrone e un portale rinascimentale.

L’interno è a navata unica senza transetto, ma impreziosito dall’altare maggiore in pietra leccese sormontato da una statua in legno policromo della Madonna.

La Chiesa di San Francesco d’Assisi è attigua al convento, ma nel corso degli anni ha subito un lento e inesorabile degrado dovuto all’incuria e all’abbandono, fino alla seconda metà del 1800, quando una serie di interventi di restauro hanno salvato ciò che era rimasto in seguito ad un crollo parziale della struttura del 1500, lo stile è neoclassico con navata unica e tre altari per lato.

Le statue custodite al suo interno sono in cartapesta.

Infine la cripta di Santa Maria degli Angeli è il frutto di una scoperta fatta a inizio del secolo scorso, nel 1929 e dopo i lavori di restauro è stata restituita al popolo.

La pianta a tre navate con absidi curva è tipica delle basiliche, il pavimento è in terra battuta, gli affreschi posizionati lungo le pareti sono custoditi nel museo di Villa Piscopo.