La triste sorte del mausoleo di Maria d’Enghien

Nel maggio del 1892 fu pubblicata, dal Premiato Stabilimento lito-tipografico Luigi Lazzaretti e Figli, la lettera che il Duca Sigismondo Castromediano inviò al Cav. Avv. Nicola Bernardini, Membro della Regia Commissione d’antichità di Terra d’Otranto.

In quella missiva, dal titolo “La sorte dei Monumenti e degli Archivi Leccesi”, il Duca sottolineò che ben aveva fatto il Cav. Dott. Cosimo De Giorgi, stimatissimo amico, in una precedente lettera ospitata sulle pagine del Corriere Meridionale, diretto all’epoca dal Bernardini, a denunciare con magnanimo sdegno il “delitto di lesa patria e di civiltà”, causato dal vandalismo di quei tempi.

“Vandalismo”, sottolineò il Castromediano, “capace di distruggere alla cieca ogni nostra antica memoria, ogni bellezza, ogni monumento, e ripeto, di qualunque natura, civile, religioso, e di privata proprietà, le stupende creazioni dei padri nostri, la gloria della città, e per cui solo i forestieri qui giunti, sogliono crederla davvero per l’Atene e la Firenze delle Puglie. Oh se sapessero ! …..muterebbero ben presto quel predicato nell’altro di barbara”.

Nel ricordare i tanti scempi, si soffermò sulla triste vicenda riguardante il mausoleo di Maria d’Enghien, mitica Contessa di Lecce e per alcuni anni anche regina di Napoli.

Scrisse parole di grande tristezza, che vale la pena rievocare: “Il reale mausoleo di Maria d’Enghien, già nella chiesa di Santa Croce, distrutta per innalzarvi il presente castello, e poi in questa omonima dei Celestini, presso la Prefettura dove rimase fino ai principii del presente secolo, fu abbattuto e la statua della Contessa cacciata via in un giardinetto contiguo e di mano in mano deturpata, a colpi di pietre, di calci e di mazze, finì coll’essere gittata in un fossato.

Pochi frantumi di quello furono salvati in fondo al boschetto del giardino agrario per carità di patria da Gaetano Stella, che non dovrebbe essere giammai dimenticato”.

Di fronte a tanto scempio, non esitò ad esclamare: “Confessiamolo pure, siamo dei vandali ! “.

Chiese al Bernardini di darne notizia sulla stampa per sollecitare in qualche modo le coscienze e concluse quella lettera con parole toccanti:

“Son pronto accompagnare tutti i benevolenti nella patriottica lotta per quanto è possibile al mio povero ingegno ed alle mie forze estenuate. I miei anni corrono molto dappresso verso quel mistero, che non so se dire provvidenziale, o un male; nondimeno mi resta fervido il sentimento di venerare con passione il bello ed il buono”.

Il Castromediano, indomito patriota ed instancabile promotore di cultura, aveva all’epoca 81 anni e dimostrava ancora, malgrado le “forze estenuate”, uno spirito indomito votato alla patriottica lotta contro l’ignoranza e la colpevole inerzia dei più.

Quel fastoso mausoleo (1) era stato fatto eseguire a seguito della morte nel 1446 di Maria d’Enghien dal figlio Giovanni Antonio del Balzo Orsini. Collocato originariamente nella originaria chiesa di Santa Croce, era poi stato trasferito nella nuova il cui cantiere era sorto nella prima metà del XVI secolo.

Il Marciano, nato a Leverano nel 1571 e scomparso il 13 maggio 1628, scrisse che la regina Maria venne sepolta in Lecce nella chiesa “del monistero di S. Croce, il quale fu primamente edificato da Gualtiero vicino al suo fratello. E dopo nell’anno 1537 avendo ordinato l’imperatore Carlo V che si fortificasse il detto castello, il monistero fu trasferito dove oggi si vede”. Ed aggiunse che il sepolcro di quella nobile figura fu disfatto. Era, osservò il Marciano, “nella sua cappella di sontuosissimi marmi con la sua statua coronata, ed in soglio reale assisa, avendo a sé d’intorno le statue della Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza, Speranza, Fede e Carità, con altre sculture di mirabile artificio” (2).

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(1) I.A. Ferrari, Apologia paradossica della Città di Lecce, a cura di A. Laporta , 1977, ne ha lasciato una descrizione precisa.

(2) G. Marciano , Descrizione, origini e successi della Provincia d’Otranto, con ristampa fotomeccanica e Introduzione di Domenico Novembre, Congedo Editore, 2001, p. 543. In argomento, cfr. N. Vacca, Spigolature sul tempio di S. Croce in Lecce, in «La Zagaglia», I , 1959, pp. 33-46. Di recente, vedasi anche A. Savorelli – M. Semeraro, Magnifici sette. L’emblematica zoomorfa di Santa Croce a Lecce , in Rivista di Storia della Chiesa in Italia, 2022, n.1, pp.75 – 108, Vita e Pensiero, Università Cattolica del Sacro cuore.