Uomo gambizzato in pieno centro a Galatone: è caccia al responsabile

GALATONE (Lecce) – Mistero a Galatone, dove nella tarda serata di ieri un uomo è rimasto ferito da un colpo d’arma da fuoco esploso in pieno centro cittadino. L’episodio si è verificato verso le 22.00 in Piazza San Sebastiano, davanti a un circolo della zona.

La vittima è un 46enne originario di Napoli ma residente da tempo nel comune salentino, già noto alle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da un proiettile alla gamba al culmine di una violenta discussione degenerata rapidamente.

Dopo il ferimento, il 46enne sarebbe stato immediatamente aiutato da una persona presente sul posto, che lo avrebbe portato via in auto prima dell’arrivo dei soccorsi. La lesione riportata non sarebbe grave, l’uomo, infatti, non avrebbe avuto necessità dell’intervento del 118 né di cure ospedaliere urgenti.

Sul caso mantengono il massimo riserbo gli investigatori, anche a causa del clima di silenzio che avrebbe caratterizzato la scena subito dopo l’accaduto. Nonostante la reticenza di alcuni presenti, la notizia dell’aggressione è comunque arrivata ai carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini.

Gli accertamenti sono affidati ai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Gallipoli, con il supporto del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Lecce, sotto il coordinamento del colonnello Cristiano Marella. L’obiettivo degli investigatori è chiarire la dinamica dell’accaduto, individuare eventuali responsabilità e ricostruire gli ultimi movimenti e contatti della persona ferita.