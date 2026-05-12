Addio alla professoressa Immacolata Tempesta, lutto nel mondo accademico

LECCE – L’Università del Salento esprime profondo cordoglio per la scomparsa della professoressa Immacolata Tempesta, docente ordinaria di Sociolinguistica dell’italiano e di Linguistica italiana presso il Dipartimento di Studi Umanistici dal 2001.

Studiosa autorevole e punto di riferimento nel panorama scientifico nazionale e internazionale, con collaborazioni presso università e centri di ricerca di riferimento nel panorama europeo, nel corso della sua lunga attività accademica ha dedicato le proprie ricerche alla Sociolinguistica, alla Linguistica, alla Dialettologia, alla Pragmatica dell’italiano e all’Educazione linguistica, offrendo contributi di grande rilievo alla comunità scientifica. È stata autrice di circa 200 pubblicazioni, tra cui 12 monografie pubblicate in prestigiose sedi editoriali nazionali e internazionali.

Membro attivo della nostra comunità universitaria, dal 2012 al 2020 ha fatto parte del Senato accademico dell’Università del Salento, partecipando con competenza, equilibrio e spirito di servizio alla vita istituzionale dell’Ateneo.

Particolarmente significativo è stato anche il suo impegno nell’ambito di GEO – Giovani Educazione Orientamento – di cui è stata a lungo delegata per l’Università del Salento.

«Con la scomparsa della professoressa Tempesta, l’Università del Salento perde una studiosa rigorosa, una docente appassionata e una figura che ha dedicato la sua vita alla crescita della nostra comunità accademica con generosità intelligenza e competenza», dichiara la rettrice Maria Antonietta Aiello. «Alla sua famiglia, ai docenti con cui ha lavorato, agli allievi e alle allieve e a quanti le hanno voluto bene giunga il cordoglio mio personale e dell’intero Ateneo».