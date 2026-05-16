ARO Le/7, scontro totale sulla gestione in house dei rifiuti: “Società scatola vuota, manca trasparenza”

LECCE– Le opposizioni attaccano il presidente dell’Aro Silvano Macculi e i 22 sindaci favorevoli al progetto Terra d’Otranto: nel mirino i rilievi della Corte dei Conti, il piano industriale e i tempi di avvio del servizio

Altro che “bagarre mediatica”: per le opposizioni dell’Aro Le/7, la questione della gestione in house dei rifiuti attraverso la società Terra d’Otranto Spa sarebbe ormai diventata un caso politico e amministrativo di primo piano. In una durissima nota firmata da decine di consiglieri di minoranza vengono respinte al mittente le accuse lanciate dai 22 sindaci dell’Aro e dal presidente Silvano Macculi, accusandoli di “vittimismo” e di evitare il confronto pubblico sulle criticità sollevate dalla Corte dei Conti.

“Restiamo basiti nel leggere il comunicato a firma dei 22 sindaci dell’Aro Le/7”, scrivono gli oppositori, sottolineando come, proprio mentre la magistratura contabile avrebbe evidenziato rilievi sulla società Terra d’Otranto Spa e trasmesso gli atti alla Procura della Corte dei Conti, il presidente dell’Aro avrebbe scelto “la via del vittimismo invece di quella della trasparenza”. Secondo le minoranze, sarebbe “grave, arrogante e offensivo” tentare di attribuire alle opposizioni responsabilità inesistenti, quando invece il loro ruolo sarebbe stato semplicemente quello di vigilare sulla gestione delle risorse pubbliche.

Nel comunicato vengono rilanciate tutte le principali contestazioni già emerse nelle ultime settimane: dalla definizione di Terra d’Otranto come “una scatola vuota” con perdite registrate negli ultimi tre anni nonostante l’inattività, fino ai costi che la stessa Corte dei Conti avrebbe ritenuto “non giustificati da un reale beneficio per la comunità”. Le opposizioni ricordano inoltre che la deliberazione della Corte non sarebbe stata diffusa dalle minoranze, ma protocollata dal Comune di Santa Cesarea Terme e trasmessa ufficialmente ai Comuni dell’Aro.

Gli oppositori insistono poi sulle divisioni interne tra gli stessi amministratori coinvolti nel progetto, richiamando le richieste di chiarimenti avanzate da alcuni Comuni e la posizione del Comune di Poggiardo, che avrebbe deciso di non partecipare al voto nell’ultima assemblea Aro. “Altro che caciara politica – attaccano – qui emergono dubbi e preoccupazioni direttamente dagli amministratori protagonisti del progetto”.

Al centro delle critiche finisce anche il nuovo piano industriale approvato dall’assemblea dei sindaci. Le opposizioni chiedono dove sia il documento e perché i consiglieri comunali non siano stati messi nelle condizioni di consultarlo ufficialmente. Nel mirino anche le modalità di trasmissione: “Come hanno fatto 21 sindaci a votare un documento inviato appena il giorno prima, intorno alla mezzanotte, via WhatsApp e non tramite canali ufficiali? Lo hanno studiato durante la notte?”. E ancora: “È questo il modello di trasparenza amministrativa che vorrebbero raccontare ai cittadini?”.

Le minoranze contestano inoltre l’assenza di un cronoprogramma dettagliato per l’avvio operativo della società in house e annunciano la volontà di convocare il presidente del Cda di Terra d’Otranto per chiarire “l’effettiva situazione economica, gestionale e organizzativa del progetto”. L’obiettivo dichiarato è “evitare ulteriori aggravi fiscali per famiglie già in difficoltà” e impedire che la società “si trasformi nell’ennesimo carrozzone politico”.

Dall’altra parte, però, il presidente dell’Aro Silvano Macculi e i 22 sindaci difendono con compattezza il progetto. Nel loro intervento pubblico hanno accusato le minoranze di aver alimentato polemiche strumentali in vista delle imminenti elezioni amministrative, ribadendo che la gestione in house non avrebbe colori politici ma sarebbe fondata su “una visione concreta” e su un piano industriale ritenuto economicamente vantaggioso per i cittadini. I sindaci sostengono che il nuovo modello consentirà risparmi per centinaia di migliaia di euro all’anno rispetto al mercato privato, con possibili benefici anche sulla Tari.

Macculi e gli altri amministratori hanno inoltre precisato che la Corte dei Conti non avrebbe messo in discussione la legittimità della scelta della gestione in house, limitandosi a sollecitare l’avvio immediato delle attività della società. Secondo i sindaci, le criticità segnalate sarebbero già risolte o in via di soluzione, mentre le garanzie finanziarie predisposte dai Comuni escluderebbero rischi di insolvenza per Terra d’Otranto. Da qui l’appello finale a non trasformare il progetto in uno scontro politico: “I fatti dimostreranno chi lavora nell’interesse dei cittadini e chi solleva inutili allarmismi”.