La scuola dialoga con le famiglie e il territorio: incontro sulla legalità all’I.C.S. “Angelo Vassallo” di Racale

RACALE – Si è svolto presso l’Istituto Comprensivo Statale “Angelo Vassallo” di Racale un significativo momento di riflessione, confronto e condivisione dedicato al tema della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di illegalità negli istituti scolastici.

L’incontro, moderato dalla Prof.ssa Loredana Perrone, docente dell’Istituto, ha visto una partecipazione ampia e qualificata di rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose, insieme a docenti, famiglie e cittadini, confermando la necessità di costruire una rete educativa forte e coesa, capace di accompagnare i giovani verso una crescita sana, responsabile e consapevole.

In apertura dei lavori, la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Stefania Manzo, ha portato i saluti istituzionali, soffermandosi sulle crescenti complessità che la scuola si trova quotidianamente ad affrontare. In particolare, ha evidenziato le criticità legate al disagio adolescenziale, alla fragilità emotiva e alla difficoltà di molti giovani nel riconoscere regole, limiti e valori condivisi. La Dirigente ha inoltre sottolineato come le istituzioni scolastiche operino spesso in condizioni di isolamento nel delicato compito educativo, evidenziando, in alcuni casi, una limitata partecipazione delle famiglie, talvolta poco incisive nel contrasto di comportamenti scorretti.

Di particolare rilevanza l’intervento del Prefetto di Lecce, S.E. Dott. Natalino Manno, che ha posto l’accento sull’importanza della prevenzione, del dialogo e della presenza concreta delle istituzioni sul territorio quali strumenti fondamentali nella lotta all’illegalità. Il Prefetto ha altresì richiamato il ruolo centrale delle famiglie, chiamate a fronteggiare sfide sempre più complesse nella gestione del disagio giovanile, anche in relazione ai rischi legati all’uso della rete e ai modelli sociali negativi.

Le recenti vicende di cronaca legate al fenomeno delle baby gang richiamano l’urgenza di una riflessione condivisa sulla necessità di rafforzare il presidio educativo, offrendo ai giovani punti di riferimento credibili e adulti capaci di ascolto e accompagnamento.

Momento di particolare intensità è stata la testimonianza della Dott.ssa Nadia Rizzello, Presidente dell’Associazione “Angelica Pirtoli – Semi di Giustizia e Rinascita”, che ha offerto un contributo di grande valore civile ed educativo. Attraverso il ricordo della sorella Paola e della nipote Angelica, vittime della violenza mafiosa nel 1991, il cui ritrovamento è avvenuto a distanza di anni grazie alle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, è stato possibile evidenziare come la memoria possa tradursi in impegno concreto a favore delle nuove generazioni.

A seguire, il Sindaco Dott. Antonio Salsetti ha espresso la vicinanza dell’Amministrazione Comunale alle problematiche sociali del territorio, con particolare attenzione alle esigenze delle giovani generazioni.

L’intervento di Don Michele Busti, Vicario della Parrocchia San Martire di Racale, ha infine offerto un’importante riflessione sui valori del rispetto, della responsabilità e della solidarietà quali pilastri fondamentali per la crescita dei giovani all’interno della comunità.

L’incontro si è concluso con i ringraziamenti rivolti ai relatori e a tutti i partecipanti per i contributi offerti, contraddistinti da elevata competenza, sensibilità e impegno civile.

L’iniziativa ha ribadito un messaggio condiviso: la scuola non può essere lasciata sola. Educare alla legalità significa costruire una rete territoriale solida, capace di ascoltare, prevenire e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita.