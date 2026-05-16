Società fallita, indagato l’amministratore: chiuse le indagini

NOVOLI (Lecce) – Chiuse le indagini sul fallimento della società TEGE, con sede a Lecce, attiva nel commercio al dettaglio di calzature e accessori. Sotto inchiesta è finito A.T., 66 anni, di Novoli, amministratore unico sino al 13 luglio 2022 data del fallimento. Secondo le indagini, allo scopo di arrecare pregiudizi ai creditori ledendo le prerogative di conoscenza del patrimonio in funzione del soddisfacimento delle loro ragioni, l’amministratore avrebbe sottratto i libri e le altre scritture contabili la cui tenuta è obbligatoria per le società commerciali. In particolare: libri e scritture contabili obbligatorie, libro giornale dal 2018 al 2022; libro degli inventari dal 2018 al 2022; registri Iva dal 2018 al 2022; registro dei beni ammortizzabili dal 2018 al 2022.

In più non avrebbe depositato il bilancio di esercizio 2020 libri sociali obbligatori, libri delle decisioni soci dal 2018 al 2022; libro delle decisioni degli amministratori senza consentire alla curatela la effettiva possibilità di conoscere i tratti della gestione di impresa impedendo la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della società in liquidazione.

Notificato l’avviso di conclusione, l’amministratore, difeso dall’avvocato Gabriele Valentini, avrà ora venti giorni a propria disposizione per chiedere un interrogatorio o per produrre memorie difensive.