Scappa con un passante dalle violenze del marito e fa arrestare il coniuge ma il passante era l’amante: scarcerato

LECCE – Il gip del tribunale di Lecce aveva disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 37enne residente a Lecce, accusato di maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie, la quale aveva dichiarato alla polizia di essere scappata con un passante a causa del comportamento violento del marito e delle violenze subite sin dal suo ingresso in Italia.

Già nella fase di riesame, l’avvocato Luigi Pedone aveva depositato documentazione audio e video dalla quale si evinceva che la presunta vittima non avrebbe mai subito alcun tipo di violenza o maltrattamento e che soprattutto sarebbe stata lei a ricattare il marito di portare avanti la denuncia se non le avesse versato delle somme sul conto corrente.

Quanto alla fuga, non era dalla finestra come diceva ma dalla porta principale, con il proprio amante, anche egli cittadino straniero che aveva conosciuto appena arrivato in Italia. E il riesame ha così annullato la misura rimettendo in libertà l’indagato. Per conoscere il perché, sarà necessario attendere i prossimi 45 giorni.