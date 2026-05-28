Da sabato piazza Battisti a Nardò chiude alle auto dalle ore 16

NARDO‘ (Lecce) – A partire da sabato 30 maggio piazza Battisti, come ogni estate, diventerà off-limits per auto e moto.

L’ordinanza n. 283 stabilisce, infatti, il divieto di circolazione e di sosta sull’area dal 30 maggio al 20 settembre, ogni giorno, dalle ore 16 alle 7 del giorno successivo. Il divieto, dunque, che esiste normalmente per chi non è autorizzato all’accesso alla Ztl, viene esteso anche a questi ultimi. Conseguentemente, sarà interdetto l’accesso veicolare su via Amendola da piazza Battisti e i residenti di via Amendola e delle vie limitrofe dovranno accedere alla Ztl dal varco di via Don Minzoni (percorrendo via Lata).

La stessa ordinanza, inoltre, ribadisce il divieto di circolazione e di sosta (anche per residenti, frontisti e autorizzati) su piazza Salandra sino al 30 settembre in occasione dello svolgimento degli eventi.

Il provvedimento si è reso necessario in considerazione del fitto programma di eventi culturali e di spettacolo programmati dall’amministrazione comunale sui due siti nel corso dei prossimi mesi.